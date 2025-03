T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

Davalı Eduard Gega tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalıya gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesinin 06/03/2024 gün ve 2023/2428-2024/669 sayılı ilamı ile;Yukarıda açıklanan nedenlerle,- Asıl dosya davacısı-birleşen dosya davalısı Hazine vekilinin istinaf talebinin HMK 353/1-b 1. Maddesi gereğinceAsıl ve birleşen dosya davalısı Arslan Gökçin Yıldız vekilinin istinaf talebinin HMK 353/1-b 1. Maddesi gereğinceAsıl ve birleşen dosya davalısı Ayşe Genç, Ayça Genç ve Duygu Genç vekilinin istinaf talebinin HMK 353/1-b 2. Maddesi uyarınca KABULÜ ile; İSTANBUL ANADOLU 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 30/03/2022 tarih ve 2011/414 esas 2022/198 karar sayılı kararının HMK'nın 353/1.b.2. Maddesi gereğiD-Asıl davanın reddine,1-Davacı harçtan muaf olduğundan alınmasına yer olmadığına,2-Davacı tarafından karşılanan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,3-Davalılar vekille temsil olunduğundan,5.236.750,00 TL dava değeri üzerinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 141.892,50 TL vekalet ücretinin davacı Hazineden alınarak, 123.045,49 TL'sinin Ayça Genç, Ayşe Genç ve Duygu Genç ile Thomas Haxhi, Elisabeta Haxhi, Eliana Zahaj ve Genti Haxhi' ye verilmesine , kalan 18.847,01 TL' sinin davalılar Ayşe Genç, Ayça Genç ve Duygu Genç' e eşit şekilde verilmesine,4- Davalı Arslan Gökçin Yıldız kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca hesaplanan 5.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.E-Asli müdahale davasının reddine,1-Alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcının, 58.781,59 TL peşin harçtan mahsubu ile fazla alınan 58.700,89 TL harcın, karar kesinleştiğinde ve talebi halinde asli müdahil davacıya iadesine,2-Asli müdahil davacı tarafından karşılanan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,3-Davalılar vekille temsil olunduğundan, 3.442.049,00TL dava değeri üzerinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 123.045,49TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak, asli müdahale davasında vekille temsil olunan davalılara eşit olarak verilmesine,-Birleşen davanın açılmamış sayılmasına,1-Alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcının, 853,90TL peşin harçtan mahsubu ile fazla alınan 773,20 TL harcın, karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya iadesine,2-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,3-Davalılar vekille temsil olunduğundan, harçlandırılmış 50.000,00TL dava değeri üzerinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 7.300,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak, birleşen davada vekille temsil olunan davalılara eşit olarak verilmesine,4-Artan avansın karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,Asıl dosya davacısı-birleşen dosya davalısı Hazine harçtan muaf olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına;2- Asıl dosya davacısı-birleşen dosya davalısı Hazine tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,3- İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından taraflar yararına istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,H-1- Asıl ve birleşen dosya davalısı Arslan Gökçin Yıldız'ın istinaf başvurusu reddedildiğinden; alınması gereken 427,60 TLharçtan peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 157,75 TL istinaf harcının davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,İstinaf eden tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından taraflar yararına istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,Asıl ve birleşen dosya davalısı Ayşe Genç, Ayça Genç ve Duygu Genç istinaf talebi kabul edildiğinden istinaf eden tarafından yatırılan 80,70 TL istinaf peşin harcının karar kesinleştiğinde talep halinde İlk Derece Mahkemesince istinaf edene iadesine,İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından istinaf kanun yoluna başvuran yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,Asıl ve birleşen dosya davalısı Ayşe Genç, Ayça Genç ve Duygu Genç tarafından yapılan 220,70 TL istinaf başvuru harcının asıl dosya davacısı Hazine ve asli müdahil Vakıflardan alınarak istinaf edenlere verilmesine,Kararın HMK'nın 301. maddesi gereği taraflara re'sen tebliğe çıkarılmasına,Dosyanın karar kesinleştikten sonra mahkemesine iadesine,Dair, HMK'nın 362/1-a. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar ve davacı Hazine vekilinin18/03/2024 tarihli temyiz dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Davalı EDUARD GEGA'ya İLANEN tebliğ olunur.

T.C. REPUBLIKA E TURQISË STAMBOLL GJYKATA RAJONALE E DREJTËSISË DEPARTAMENTI I 2-të CIVILE

NR. DOSJES: 2023/2428

VENDIM NR: 2024/669

NJOFTIM

Meqenëse i pandehuri Eduard Gega nuk eshte gjetur pavarësisht të gjitha kërkimeve te kryera , është vendosur që ipandehuri të njoftohet publikisht për vendimin e arsyetuar dhe kërkesën e ankimimit.Me vendimin e Departamentit të 2-të Civile të Gjykatës Rajonale të Drejtësisë së Stambollit,e datës 06.03.2024 dhe menumër 2023/2428-2024/669 është vendosur:;VENDIMI: Për arsyet e shpjeguara më sipër,

A-Kërkesa për ankimim e përfaqësuesit ligjor të paditësit në çështjen kryesore dhe të paditurit në dosjen e bashkuar, eThesarit, REFUZOHET në themel në bazë të nenit 353/1-b-1 të Kodit të Procedurës Civile (KPC).

B- Kërkesa për ankimim e përfaqësuesit ligjor të paditurve në dosjen kryesore dhe të bashkuar, Arslan Gökçin Yıldız,REFUZOHET në themel në bazë të nenit 353/1-b-1 të KPC Kodit të Procedurës Civile.

C- Kërkesa për ankimim e përfaqësuesit ligjor të paditurve Ayşe Genç, Ayça Genç dhe Duygu Genç PRANOHET në bazëtë nenit 353/1-b-2 të KPC Kodit të Procedurës Civile dhe vendimi i Gjykatës Civile të 19-të Shkallës së Parë të Stambollitme datë 30/03/2022 dhe numër 2011/414 Baze - 2022/198 vendimi SHFUQİZOHET sipas nenit 353/1-b-2 të KPC Kodittë Procedurës Civile.

D- Refuzohet padia kryesore,

1- Meqenëse paditësi është i përjashtuar nga tarifat gjyqësore, nuk është e nevojshme të paguajë tarifë.

2- Shpenzimet gjyqësore të përballuara nga paditësi mbeten mbi të.

3- Meqenëse paditësit përfaqësohen me përfaqësuesit ligjorë, përfaqësuesit ligjorë të palëve të paditura kanë të drejtëtë marrin një tarifë avokatie në bazë të tarifës së Avokatëve (AAÜT), duke u llogaritur 141.892,50 TL- Lira Turke mbivlerën e padisë prej 5.236.750,00 TL- Lira Turke, do të merret nga Thesari i paditësit dhe 123.045,49 TL- Lira Turke dot'u paguhen Ayça Genç, Ayşe Genç, Duygu Genç dhe Thomas Haxhi, Elisabeta Haxhi, Eliana Zahaj dhe GentiHaxhi,mbetja prej 18.847,01 TL- Lira Turke do t'u shpërndahen në mënyrë të barabartë Ayşe Genç, Ayça Genç dheDuygu Genç.

4- Meqenëse i pandehuri Arslan Gökçin Yıldız ishte përfaqësuar vetë nga një avokat, tarifa e avokatit prej 5,100,00 TLLira Turke e llogaritur në përputhje me AAÜT do t'i merret paditësit dhe do t'i jepet të paditurit. OSJE NR: 2023/2428 Faqja 2 V

ENDİMİ NR.: 2024/669

E- Padia e ndërhyrjes kryesore refuzohet,

1-"Shuma prej 80,70 TL-- Lira Turke që duhet paguar si tarifë për vendimin dhe aktgjykimin, të zbritet nga shuma e parapaguar prej 58.781,59 TL-- Lira Turke dhe shuma e tepërt prej 58.700,89 TL-- Lira Turke t'i kthehet paditësit parësor p

asi vendimi të marrë formë të prerë dhe me kërkesën e tij."

2- Shpenzimet gjyqësore të përballuara nga paditësi i ndërhyrjes kryesore mbeten mbi të.

3- Meqenëse të paditurit përfaqësohen nga avokatë, përfaqësuesit ligjorë të palëve të paditura do të marrin 123.045,49 TL- Lira Turke e llogaritur në përputhje me AAUT në fuqi, tarifë avokatie të ndarë në mënyrë të barabartë mbi vlerën e padisë prej 3.442.049,00 TL- Lira Turke.

F- Padia e bashkuar konsiderohet e paparaqitur.

1- Tarifa e vendimit dhe gjykimit prej 80,70 TL- Lira Turke që duhet të mblidhet, i zbritet tarifës së paradhënies paraprake prej 853,90 TL- Lira Turke dhe tarifa e tepërt prej 773,20 TL- Lira Turke i kthehet paditësit kur vendimi të marrë formë të prerë dhe me kerkese.

2- Shpenzimet gjyqësore të përballuara nga paditësi mbeten mbi të.

3- Meqenëse të paditurit përfaqësohen nga avokatë,përfaqësuesit ligjorë të palëve të paditura do të marrin 7.300,00 TL- Lira Turke e llogaritur në përputhje me AAÜT tarifë avokatie mbi vlerën e padisë prej 50.000,00 TL- Lira Turke, të ndarë në mënyrë të barabartë.

4-Avansi i fondeve te avancuar do t'u kthehet palëve në momentin që vendimi të marrë formë të prerë.

G-1- Meqenëse Thesari si paditës në çështjen kryesore dhe i paditur në çështjen e bashkuar është i përjashtuar nga tarifat gjyqësore, nuk ka nevojë të merret vendim mbi këtë çështje.

2- Shpenzimet e procesit gjyqësor të apelit bazuar në dosjen kryesore -te bashkuar te bëra nga Thesari mbeten mbi të.

3- Meqenëse nuk u mbajt seancë gjatë shqyrtimit të ankimit, nuk do të caktohet tarifë avokatie për ankimim.

H-1- Meqenëse kërkesa ankimore eArslan Gökçin Yıldız eshte refuzuar; Zbritja e tarifës prej 269,85 TL- Lira Turke që u arkëtua paraprakisht nga tarifa prej 427,60 TL- Lira Turke që duhet të mblidhet dhe pjesa e mbetur prej 157,75 TL- Lira Turke do të merret nga paditësi dhe do të regjistrohet si të ardhura në thesar. Urdhri i mbledhjes së tarifës do t'i shkruhet korrespodence zyrës tatimore përkatëse nga Departamenti ynë për dosjet e ankimuara dhe nga Gjykata e Shkallës së Parë për dosjet e përfunduara pa ankim.

2- Shpenzimet e proçedures se gjykimit të ankimit mbeten mbi ankuesit.

3- Meqenëse nuk u mbajt seancë gjatë shqyrtimit të ankimit, nuk do të caktohet tarifë avokatie për ankimim.

I- Meqenëse kërkesa e ankimimit të të pandehurve kryesore dhe të konsoliduar Ayşe Genç, Ayça Genç dhe Duygu Genç eshte pranuar, tarifa e paguar paraprakisht për ankim prej 80,70 TL- Lira Turke e paguar nga ankuesi do t'i kthehet a

nkuesit nga Gjykata e Shkallës së Parë me kërkesë në momentin që vendimi të marrë formë të prerë.

İ- Meqenëse nuk është mbajtur asnjë seancë dëgjimore gjatë gjykimit të ankimit, nuk ka nevojë të caktohet tarifë avokatie në favor të personit që aplikon për ankim,

-Tarifa e aplikimit të ankimit prej 220,70 TL- Lira Turke e bërë nga të pandehurit e çështjes kryesore dhe të bashkuar Ayşe Genç, Ayça Genç dhe Duygu Genç do të merret nga Thesari i paditësit kryesor dhe nga Fondacionet kryesore ndërhyrëse dhe do t'u jepet ankuesve.

J- Vendimi do t'u njoftohet palëve sipas detyrës zyrtare, në përputhje me nenin 301 të Kodit të Procedurës Civile KPC.

K- Dosja do t'i kthehet gjykatës përkatëse pasi vendimi të bëhet përfundimtar. Në përputhje me nenin 362/1-a të KPC të Kodit të Procedurës Civile , ky vendim mund të apelohet brenda dy javësh nga data e njoftimit në Gjykatën e Lartë . Për më tepër, ankesa për rekurs e depozituar nga përfaqësuesi ligjor i Thesarit më date 18/03/2024 do të konsiderohet e NJOFTUAR për të paditurin EDUARD GEGA me anë të këtij njoftimi publik.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02187616