Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:00
İ L A N
T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/100 Esas
Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenilen GÜNGÖR ÖZDEMİR'i tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.25.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 51913123836
ADI SOYADI : GÜNGÖR ÖZDEMİR
BABA ADI : ARİF
ANA ADI : DUDU
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1941
DOĞUM YERİ : TARSUS
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