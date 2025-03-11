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T.C. MERSİN 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/100 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaipliği istenilen GÜNGÖR ÖZDEMİR'i tanıyan gören, adresini ve yerini bilenlerin Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK 33/2-3 Maddesi uyarınca BİRİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.25.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 51913123836

ADI SOYADI : GÜNGÖR ÖZDEMİR

BABA ADI : ARİF

ANA ADI : DUDU

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1941

DOĞUM YERİ : TARSUS

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