Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:00
T.C.
KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/38 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 25/04/2025günü saat 09:00'dır.
|
DOSYANO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN
|
CİNSİ
|
2025/38
|
Karaman İli Merkez Kozlubucak Mahallesi, Kayaönü Mevkii
|
127
|
4
|
Ümmü Atar
|
9,00 m2 direk yeri-720,17 m2 daimi irtifak hakkı
|
Tarla
|
2025/39
|
Karaman İli, Merkez Kozlubucak Mahallesi, Karşıyaka Mevkii
|
118
|
2
|
Aliye Öztürk Şirin, Esra Sayın, Fatma Akyüz, Hürü Sünbül, Kevser Korkmaz, Rabiye Koçak, Sabriye Çöker, Saniye Kara, Seher Duman, Selami Öztürk, Serdar Öztürk, Zeynep Töplek
|
12,90 m2 direk yeri - 552,01 m2 irtifak
|
Tarla
|
2025/39
|
Karaman İli Merkez,
|
-
|
1117
|
Aliye Öztürk Şirin, Esra Sayın, Fatma Akyüz, Hürü Sünbül, Kevser Korkmaz, Rabiye Koçak, Sabriye Çöker, Saniye Kara, Seher Duman, Selami Öztürk, Serdar Öztürk, Zeynep Töplek
|
27,88 m2 irtifak
|
Tarla
|
2025/40
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi, Yenibağ Mevkii
|
288
|
49
|
Hatice Güney, Ayşe Gelir, Fahri Güney, Fatma Torucuoğlu, Ali Beke Güney, Mustafa Güney, Recep İlyas Uyar, Yakup İmdat Uyar
|
0,56 m2 direk yeri, 1.976,00 m2 irtifak
|
Tarla
|
2025/41
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi
|
288
|
46
|
Abdullah Doğan, Nurettin Doğan
|
15,94 m2 daimi irtifak hakkı-5,44 m2 direk yeri
|
Bağ
|
2025/41
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi
|
213
|
16
|
Abdullah Doğan, Nurettin Doğan
|
187,39 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/42
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi
|
213
|
13
|
Aliye Güney,Duran Ali Ünver,Fatma Çetin,Gülten Çakı,Hatice Yılmaz
|
9,00 m2 direk yeri-574,16 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/43
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Divle Mahallesi, Köyiçi Mevkii
|
134
|
14
|
Havva Kar
|
99,80 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/44
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Beydilli Mahallesi
|
163
|
1
|
Hacı Kılıç,Osman Kılıç,Fethi Kılıç
|
1,59 m2 direk yeri-266,61 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/45
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii
|
112
|
240
|
Ali Göker
|
6,03 m2 direk yeri, 63,09 m2 daimi irtifak
|
Zeytinlik
|
2025/45
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii
|
112
|
61
|
Ali Göker
|
3,59 m2 direk yeri,906,29 m2 daimi irtifak
|
Zeytinlik
|
2025/45
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii
|
112
|
60
|
Ali Göker
|
21,96 m2 direk yeri, 1.426,89 m2 daimi irtifak
|
Zeytinlik
|
2025/46
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Dilbeyan Mahallesi
|
220
|
22
|
Fatma Konukseven,Fikret Konukseven,İsmail Konukseven,Adnan Konukseven,Ahmet Konukseven
|
629,31 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/47
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kılbasan Mahallesi
|
-
|
8267
|
Ayşe Çimen, Kamil Çimen,Mehmet Çimen
|
2,23 m2 direk yeri -1.386,35 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/48
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Dereköy Mahallesi, Gür Mevkii, Seyithasan Köyü
|
238
|
2
|
Kadir Arslandere
|
226,85 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/49
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Paşabağı Mahallesi
|
133
|
164
|
Yahya Yücetaş
|
19,46 m2 direk yeri- 2.807,80 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/50
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Paşabağı Mahallesi
|
133
|
118
|
Gülsüm Baytaş
|
14,33 m2 direk yeri-2.550,40 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/51
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak Mahallesi
|
166
|
3
|
Mehmet Sever,Merve Uysal
|
260,86 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/52
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak Mahallesi
|
169
|
8
|
Cennet Yılmaz,Mehmet Yılmaz,Gülhan Eren,Hasan Yılmaz,Rafet Yılmaz,Seval Yılmaz,Beyhan Baran,İsmigül Aygündüz,Cennet Yılmaz,Gamze Yılmaz,Osman Yılmaz
|
409,60 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/53
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi
|
127
|
2
|
Selime İncedal
|
56,62 m2 direk yeri-2.382,73 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/54
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi
|
121
|
49
|
Meryem Gedik,Habil Gedik,Halit Gedik,Halim Gedik,Hüseyin Gedik,Soner Gedik,Ahmet Gedik,Yasemin Çelebi
|
10,58 m2 direk yeri-355,63 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/55
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi
|
121
|
22
|
İsmail Elvanoğlu
|
8,31 m2 direk yeri-1.058,13 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/56
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi
|
104
|
40
|
Halil Özyiğit
|
14,78 m2 direk yeri-942,50 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/57
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi
|
104
|
46
|
Ahmet Gedik
|
18,41 m2 direk yeri-2.231,42 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/58
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi
|
104
|
27
|
Arif Sağlamel
|
454,51 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/59
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi
|
124
|
44
|
Nedim Dölek
|
33,78 m2 direk yeri- 4.799,84 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/60
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi
|
129
|
28
|
Kerem Dölek
|
97,07 m2 daimi irtifak
|
Elma Bahçesi
|
2025/61
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kayaönü Mahallesi
|
117
|
3
|
Fatma Özer
|
626,25 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/62
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Büyükkoraş Mahallesi, Musa Kırı Mevkii
|
119
|
1
|
İbrahim Hilmi Yıldırım
|
8,88 m2 direk yeri-1.344,90 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/63
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Büyükkoraş Mahallesi, Yokuş Aşağı Mevkii
|
118
|
76
|
Ali Yıldıran
|
327,96 m2 daimi irtifak
|
Bahçe
|
2025/64
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Sirke Yeri Mevkii
|
150
|
33
|
Ali Güneş,Nevzat Koçgürbüz
|
2.176,38 m2 daimi irtifak
|
Bahçe
|
2025/64
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Sirke Yeri Mevkii
|
150
|
32
|
Ali Güneş, Nevzat Koçgürbüz
|
443,57 m2 daimi irtifak
|
Bahçe
|
2025/65
|
Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii
|
148
|
19
|
Ragıp Ercan
|
9,00 m2 direk yeri- 779,07 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/66
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
132
|
203
|
Ahmet Esen
|
5,25 m2 direk yeri-574,30 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/67
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
132
|
208
|
Nuri Şimşek
|
8,84 m2 direk yeri- 272,99 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/68
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
132
|
214
|
Raziye Atagün
|
9,00 m2 direk yeri- 321,75 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/69
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
133
|
6
|
Havva Gözel
|
182,81 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/70
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
133
|
40
|
Kemal Keleş
|
12,96 m2 direk yeri- 344,29 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/71
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
133
|
84
|
Mehmet Uğurlu
|
147,66 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/71
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
133
|
103
|
Mehmet Uğurlu
|
65,77 m2'lik kısmının daimi irtifak-1,27 m2 direk yeri
|
Tarla
|
2025/72
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
133
|
96
|
İraz Akış
|
9,00 m2 direk yeri- 669,17 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/73
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
145
|
108
|
Fatma Ceylan
|
3,22 m2 direk yeri- 790,04 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/74
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
115
|
158
|
Abdullah Köse
|
238,85 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/75
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
115
|
180
|
Mustafa Altun
|
1.249,90 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/76
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
125
|
22
|
Ahmet Gök
|
26,06 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/77
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
142
|
16
|
Ayşe Gözel
|
53,37 m2 daimi irtifak-13,16 m2 direk yeri
|
Bahçe
|
2025/77
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
142
|
13
|
Ayşe Gözel
|
559,24 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/78
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi
|
142
|
20
|
Mustafa Bayır
|
28,94 m2 direk yeri-887,43 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/79
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi
|
104
|
163
|
Rahime Tekin
|
123,46 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/80
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba
|
104
|
167
|
Ali Göktaş
|
69,94 m2 daimi irtifak
|
Tarla
|
2025/80
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi, Kalaba köyleri
|
104
|
174
|
Ali Göktaş
|
19,84m2 direk yeri-543,29 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/80
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba köyleri
|
104
|
204
|
Ali Göktaş
|
4,39m2 direk yeri-629,47 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/80
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba köyleri
|
104
|
205
|
Ali Göktaş
|
131,28 m2 daimi irtifak
|
Kavaklık
|
2025/81
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi
|
104
|
186
|
Mustafa İnce
|
9,00 m2 direk yeri-413,63 m2 daimi irtifak
|
Bağ
|
2025/82
|
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kalaba Mahallesi
|
119
|
22
|
Mümin İnanç
|
550,15 m2 daimi irtifak
|
Bağ
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumeti TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02188495