T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/8 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:06

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 11:36

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Adresi : İzmir İli, Selçuk İlçesi, Şirince Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 181 Ada 14(2213 Parsel) Parselde Kayıtlı Taşınmaz Selçuk / İZMİRYüzölçümü : 24.097,97 m2İmar Durumu : İnşaat tarzı Şirince Mahallesi 181 ada 14 parsel (eski 2213 parsel) ile 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planında tarım alanı sınırlarında kalmaktadır. Taşınmazın kadastral yola cepheleri bulunmamakKıymeti : 13.370.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Adresi : İzmir İli, Selçuk İlçesi, Şirince Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 181 Ada 15(3049 Parsel) Parselde Kayıtlı Taşınmaz Selçuk / İZMİRYüzölçümü : 9.757,09 m2İmar Durumu : İnşaat tarzı Şirince Mahallesi 181 ada 15 parsel (eski 3049 parsel) ile 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planında tarım alanı sınırlarında kalmaktadır. Taşınmazın kadastral yola cepheleri bulunmamakKıymeti : 5.420.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

11/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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