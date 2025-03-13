Örnek No:55*
T.C.
SELÇUK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : İzmir İli, Selçuk İlçesi, Şirince Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 181 Ada 14(2213 Parsel) Parselde Kayıtlı Taşınmaz Selçuk / İZMİR
Yüzölçümü : 24.097,97 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Şirince Mahallesi 181 ada 14 parsel (eski 2213 parsel) ile 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planında tarım alanı sınırlarında kalmaktadır. Taşınmazın kadastral yola cepheleri bulunmamak
Kıymeti : 13.370.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 14:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:06
Adresi : İzmir İli, Selçuk İlçesi, Şirince Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 181 Ada 15(3049 Parsel) Parselde Kayıtlı Taşınmaz Selçuk / İZMİR
Yüzölçümü : 9.757,09 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Şirince Mahallesi 181 ada 15 parsel (eski 3049 parsel) ile 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planında tarım alanı sınırlarında kalmaktadır. Taşınmazın kadastral yola cepheleri bulunmamak
Kıymeti : 5.420.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 11:36
11/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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