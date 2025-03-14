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Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:24

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/38 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 25/04/2025günü saat 09:00'dır.

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2025/38

Karaman İli Merkez Kozlubucak Mahallesi, Kayaönü Mevkii

127

4

Ümmü Atar

9,00 m2 direk yeri-720,17 m2 daimi irtifak hakkı

Tarla

2025/39

Karaman İli, Merkez Kozlubucak Mahallesi, Karşıyaka Mevkii

118

2

Aliye Öztürk Şirin, Esra Sayın, Fatma Akyüz, Hürü Sünbül, Kevser Korkmaz, Rabiye Koçak, Sabriye Çöker, Saniye Kara, Seher Duman, Selami Öztürk, Serdar Öztürk, Zeynep Töplek

12,90 m2 direk yeri - 552,01 m2 irtifak

Tarla

2025/39

Karaman İli Merkez,
Ağaçyurdu Mahallesi, Yenibağ Mevkii

-

1117

Aliye Öztürk Şirin, Esra Sayın, Fatma Akyüz, Hürü Sünbül, Kevser Korkmaz, Rabiye Koçak, Sabriye Çöker, Saniye Kara, Seher Duman, Selami Öztürk, Serdar Öztürk, Zeynep Töplek

27,88 m2 irtifak

Tarla

2025/40

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi, Yenibağ Mevkii

288

49

Hatice Güney, Ayşe Gelir, Fahri Güney, Fatma Torucuoğlu, Ali Beke Güney, Mustafa Güney, Recep İlyas Uyar, Yakup İmdat Uyar

0,56 m2 direk yeri, 1.976,00 m2 irtifak

Tarla

2025/41

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi

288

46

Abdullah Doğan, Nurettin Doğan

15,94 m2 daimi irtifak hakkı-5,44 m2 direk yeri

Bağ

2025/41

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi

213

16

Abdullah Doğan, Nurettin Doğan

187,39 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/42

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi

213

13

Aliye Güney,Duran Ali Ünver,Fatma Çetin,Gülten Çakı,Hatice Yılmaz

9,00 m2 direk yeri-574,16 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/43

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Divle Mahallesi, Köyiçi Mevkii

134

14

Havva Kar

99,80 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/44

Karaman İli, Merkez İlçesi, Beydilli Mahallesi

163

1

Hacı Kılıç,Osman Kılıç,Fethi Kılıç

1,59 m2 direk yeri-266,61 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/45

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii

112

240

Ali Göker

6,03 m2 direk yeri, 63,09 m2 daimi irtifak

Zeytinlik

2025/45

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii

112

61

Ali Göker

3,59 m2 direk yeri,906,29 m2 daimi irtifak

Zeytinlik

2025/45

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii

112

60

Ali Göker

21,96 m2 direk yeri, 1.426,89 m2 daimi irtifak

Zeytinlik

2025/46

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dilbeyan Mahallesi

220

22

Fatma Konukseven,Fikret Konukseven,İsmail Konukseven,Adnan Konukseven,Ahmet Konukseven

629,31 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/47

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kılbasan Mahallesi

-

8267

Ayşe Çimen, Kamil Çimen,Mehmet Çimen

2,23 m2 direk yeri -1.386,35 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/48

Karaman İli, Merkez İlçesi, Dereköy Mahallesi, Gür Mevkii, Seyithasan Köyü

238

2

Kadir Arslandere

226,85 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/49

Karaman İli, Merkez İlçesi, Paşabağı Mahallesi

133

164

Yahya Yücetaş

19,46 m2 direk yeri- 2.807,80 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/50

Karaman İli, Merkez İlçesi, Paşabağı Mahallesi

133

118

Gülsüm Baytaş

14,33 m2 direk yeri-2.550,40 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/51

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak Mahallesi

166

3

Mehmet Sever,Merve Uysal

260,86 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/52

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak Mahallesi

169

8

Cennet Yılmaz,Mehmet Yılmaz,Gülhan Eren,Hasan Yılmaz,Rafet Yılmaz,Seval Yılmaz,Beyhan Baran,İsmigül Aygündüz,Cennet Yılmaz,Gamze Yılmaz,Osman Yılmaz

409,60 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/53

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi

127

2

Selime İncedal

56,62 m2 direk yeri-2.382,73 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/54

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi

121

49

Meryem Gedik,Habil Gedik,Halit Gedik,Halim Gedik,Hüseyin Gedik,Soner Gedik,Ahmet Gedik,Yasemin Çelebi

10,58 m2 direk yeri-355,63 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/55

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi

121

22

İsmail Elvanoğlu

8,31 m2 direk yeri-1.058,13 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/56

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi

104

40

Halil Özyiğit

14,78 m2 direk yeri-942,50 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/57

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi

104

46

Ahmet Gedik

18,41 m2 direk yeri-2.231,42 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/58

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi

104

27

Arif Sağlamel

454,51 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/59

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi

124

44

Nedim Dölek

33,78 m2 direk yeri- 4.799,84 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/60

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi

129

28

Kerem Dölek

97,07 m2 daimi irtifak

Elma Bahçesi

2025/61

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kayaönü Mahallesi

117

3

Fatma Özer

626,25 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/62

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Büyükkoraş Mahallesi, Musa Kırı Mevkii

119

1

İbrahim Hilmi Yıldırım

8,88 m2 direk yeri-1.344,90 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/63

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Büyükkoraş Mahallesi, Yokuş Aşağı Mevkii

118

76

Ali Yıldıran

327,96 m2 daimi irtifak

Bahçe

2025/64

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Sirke Yeri Mevkii

150

33

Ali Güneş,Nevzat Koçgürbüz

2.176,38 m2 daimi irtifak

Bahçe

2025/64

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Sirke Yeri Mevkii

150

32

Ali Güneş, Nevzat Koçgürbüz

443,57 m2 daimi irtifak

Bahçe

2025/65

Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii

148

19

Ragıp Ercan

9,00 m2 direk yeri- 779,07 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/66

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

132

203

Ahmet Esen

5,25 m2 direk yeri-574,30 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/67

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

132

208

Nuri Şimşek

8,84 m2 direk yeri- 272,99 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/68

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

132

214

Raziye Atagün

9,00 m2 direk yeri- 321,75 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/69

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

133

6

Havva Gözel

182,81 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/70

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

133

40

Kemal Keleş

12,96 m2 direk yeri- 344,29 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/71

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

133

84

Mehmet Uğurlu

147,66 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/71

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

133

103

Mehmet Uğurlu

65,77 m2'lik kısmının daimi irtifak-1,27 m2 direk yeri

Tarla

2025/72

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

133

96

İraz Akış

9,00 m2 direk yeri- 669,17 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/73

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

145

108

Fatma Ceylan

3,22 m2 direk yeri- 790,04 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/74

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

115

158

Abdullah Köse

238,85 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/75

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

115

180

Mustafa Altun

1.249,90 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/76

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

125

22

Ahmet Gök

26,06 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/77

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

142

16

Ayşe Gözel

53,37 m2 daimi irtifak-13,16 m2 direk yeri

Bahçe

2025/77

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

142

13

Ayşe Gözel

559,24 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/78

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi

142

20

Mustafa Bayır

28,94 m2 direk yeri-887,43 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/79

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi

104

163

Rahime Tekin

123,46 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/80

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba
köyleri

104

167

Ali Göktaş

69,94 m2 daimi irtifak

Tarla

2025/80

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi, Kalaba köyleri

104

174

Ali Göktaş

19,84m2 direk yeri-543,29 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/80

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba köyleri

104

204

Ali Göktaş

4,39m2 direk yeri-629,47 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/80

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba köyleri

104

205

Ali Göktaş

131,28 m2 daimi irtifak

Kavaklık

2025/81

Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi

104

186

Mustafa İnce

9,00 m2 direk yeri-413,63 m2 daimi irtifak

Bağ

2025/82

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kalaba Mahallesi

119

22

Mümin İnanç

550,15 m2 daimi irtifak

Bağ

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumeti TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

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T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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