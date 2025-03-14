T.C.

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/38 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 25/04/2025günü saat 09:00'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2025/38 Karaman İli Merkez Kozlubucak Mahallesi, Kayaönü Mevkii 127 4 Ümmü Atar 9,00 m2 direk yeri-720,17 m2 daimi irtifak hakkı Tarla 2025/39 Karaman İli, Merkez Kozlubucak Mahallesi, Karşıyaka Mevkii 118 2 Aliye Öztürk Şirin, Esra Sayın, Fatma Akyüz, Hürü Sünbül, Kevser Korkmaz, Rabiye Koçak, Sabriye Çöker, Saniye Kara, Seher Duman, Selami Öztürk, Serdar Öztürk, Zeynep Töplek 12,90 m2 direk yeri - 552,01 m2 irtifak Tarla 2025/39 Karaman İli Merkez,

Ağaçyurdu Mahallesi, Yenibağ Mevkii - 1117 Aliye Öztürk Şirin, Esra Sayın, Fatma Akyüz, Hürü Sünbül, Kevser Korkmaz, Rabiye Koçak, Sabriye Çöker, Saniye Kara, Seher Duman, Selami Öztürk, Serdar Öztürk, Zeynep Töplek 27,88 m2 irtifak Tarla 2025/40 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi, Yenibağ Mevkii 288 49 Hatice Güney, Ayşe Gelir, Fahri Güney, Fatma Torucuoğlu, Ali Beke Güney, Mustafa Güney, Recep İlyas Uyar, Yakup İmdat Uyar 0,56 m2 direk yeri, 1.976,00 m2 irtifak Tarla 2025/41 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi 288 46 Abdullah Doğan, Nurettin Doğan 15,94 m2 daimi irtifak hakkı-5,44 m2 direk yeri Bağ 2025/41 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi 213 16 Abdullah Doğan, Nurettin Doğan 187,39 m2 daimi irtifak Bağ 2025/42 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Mahallesi 213 13 Aliye Güney,Duran Ali Ünver,Fatma Çetin,Gülten Çakı,Hatice Yılmaz 9,00 m2 direk yeri-574,16 m2 daimi irtifak Bağ 2025/43 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Divle Mahallesi, Köyiçi Mevkii 134 14 Havva Kar 99,80 m2 daimi irtifak Tarla 2025/44 Karaman İli, Merkez İlçesi, Beydilli Mahallesi 163 1 Hacı Kılıç,Osman Kılıç,Fethi Kılıç 1,59 m2 direk yeri-266,61 m2 daimi irtifak Tarla 2025/45 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii 112 240 Ali Göker 6,03 m2 direk yeri, 63,09 m2 daimi irtifak Zeytinlik 2025/45 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii 112 61 Ali Göker 3,59 m2 direk yeri,906,29 m2 daimi irtifak Zeytinlik 2025/45 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bucakkışla Mahallesi,Yumru Tepe Mevkii 112 60 Ali Göker 21,96 m2 direk yeri, 1.426,89 m2 daimi irtifak Zeytinlik 2025/46 Karaman İli, Merkez İlçesi, Dilbeyan Mahallesi 220 22 Fatma Konukseven,Fikret Konukseven,İsmail Konukseven,Adnan Konukseven,Ahmet Konukseven 629,31 m2 daimi irtifak Tarla 2025/47 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kılbasan Mahallesi - 8267 Ayşe Çimen, Kamil Çimen,Mehmet Çimen 2,23 m2 direk yeri -1.386,35 m2 daimi irtifak Tarla 2025/48 Karaman İli, Merkez İlçesi, Dereköy Mahallesi, Gür Mevkii, Seyithasan Köyü 238 2 Kadir Arslandere 226,85 m2 daimi irtifak Tarla 2025/49 Karaman İli, Merkez İlçesi, Paşabağı Mahallesi 133 164 Yahya Yücetaş 19,46 m2 direk yeri- 2.807,80 m2 daimi irtifak Tarla 2025/50 Karaman İli, Merkez İlçesi, Paşabağı Mahallesi 133 118 Gülsüm Baytaş 14,33 m2 direk yeri-2.550,40 m2 daimi irtifak Tarla 2025/51 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak Mahallesi 166 3 Mehmet Sever,Merve Uysal 260,86 m2 daimi irtifak Tarla 2025/52 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak Mahallesi 169 8 Cennet Yılmaz,Mehmet Yılmaz,Gülhan Eren,Hasan Yılmaz,Rafet Yılmaz,Seval Yılmaz,Beyhan Baran,İsmigül Aygündüz,Cennet Yılmaz,Gamze Yılmaz,Osman Yılmaz 409,60 m2 daimi irtifak Tarla 2025/53 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi 127 2 Selime İncedal 56,62 m2 direk yeri-2.382,73 m2 daimi irtifak Tarla 2025/54 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi 121 49 Meryem Gedik,Habil Gedik,Halit Gedik,Halim Gedik,Hüseyin Gedik,Soner Gedik,Ahmet Gedik,Yasemin Çelebi 10,58 m2 direk yeri-355,63 m2 daimi irtifak Tarla 2025/55 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kavaközü Mahallesi 121 22 İsmail Elvanoğlu 8,31 m2 direk yeri-1.058,13 m2 daimi irtifak Tarla 2025/56 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi 104 40 Halil Özyiğit 14,78 m2 direk yeri-942,50 m2 daimi irtifak Tarla 2025/57 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi 104 46 Ahmet Gedik 18,41 m2 direk yeri-2.231,42 m2 daimi irtifak Tarla 2025/58 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi 104 27 Arif Sağlamel 454,51 m2 daimi irtifak Tarla 2025/59 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi 124 44 Nedim Dölek 33,78 m2 direk yeri- 4.799,84 m2 daimi irtifak Tarla 2025/60 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Mahallesi 129 28 Kerem Dölek 97,07 m2 daimi irtifak Elma Bahçesi 2025/61 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Kayaönü Mahallesi 117 3 Fatma Özer 626,25 m2 daimi irtifak Tarla 2025/62 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Büyükkoraş Mahallesi, Musa Kırı Mevkii 119 1 İbrahim Hilmi Yıldırım 8,88 m2 direk yeri-1.344,90 m2 daimi irtifak Tarla 2025/63 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Büyükkoraş Mahallesi, Yokuş Aşağı Mevkii 118 76 Ali Yıldıran 327,96 m2 daimi irtifak Bahçe 2025/64 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Sirke Yeri Mevkii 150 33 Ali Güneş,Nevzat Koçgürbüz 2.176,38 m2 daimi irtifak Bahçe 2025/64 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Sirke Yeri Mevkii 150 32 Ali Güneş, Nevzat Koçgürbüz 443,57 m2 daimi irtifak Bahçe 2025/65 Karaman İli, Ayrancı İlçesi, Pınarkaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 148 19 Ragıp Ercan 9,00 m2 direk yeri- 779,07 m2 daimi irtifak Tarla 2025/66 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 132 203 Ahmet Esen 5,25 m2 direk yeri-574,30 m2 daimi irtifak Tarla 2025/67 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 132 208 Nuri Şimşek 8,84 m2 direk yeri- 272,99 m2 daimi irtifak Tarla 2025/68 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 132 214 Raziye Atagün 9,00 m2 direk yeri- 321,75 m2 daimi irtifak Tarla 2025/69 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 133 6 Havva Gözel 182,81 m2 daimi irtifak Tarla 2025/70 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 133 40 Kemal Keleş 12,96 m2 direk yeri- 344,29 m2 daimi irtifak Tarla 2025/71 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 133 84 Mehmet Uğurlu 147,66 m2 daimi irtifak Tarla 2025/71 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 133 103 Mehmet Uğurlu 65,77 m2'lik kısmının daimi irtifak-1,27 m2 direk yeri Tarla 2025/72 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 133 96 İraz Akış 9,00 m2 direk yeri- 669,17 m2 daimi irtifak Tarla 2025/73 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 145 108 Fatma Ceylan 3,22 m2 direk yeri- 790,04 m2 daimi irtifak Tarla 2025/74 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 115 158 Abdullah Köse 238,85 m2 daimi irtifak Bağ 2025/75 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 115 180 Mustafa Altun 1.249,90 m2 daimi irtifak Bağ 2025/76 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 125 22 Ahmet Gök 26,06 m2 daimi irtifak Bağ 2025/77 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 142 16 Ayşe Gözel 53,37 m2 daimi irtifak-13,16 m2 direk yeri Bahçe 2025/77 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 142 13 Ayşe Gözel 559,24 m2 daimi irtifak Bağ 2025/78 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bayır Mahallesi 142 20 Mustafa Bayır 28,94 m2 direk yeri-887,43 m2 daimi irtifak Tarla 2025/79 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi 104 163 Rahime Tekin 123,46 m2 daimi irtifak Tarla 2025/80 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba

köyleri 104 167 Ali Göktaş 69,94 m2 daimi irtifak Tarla 2025/80 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi, Kalaba köyleri 104 174 Ali Göktaş 19,84m2 direk yeri-543,29 m2 daimi irtifak Bağ 2025/80 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba köyleri 104 204 Ali Göktaş 4,39m2 direk yeri-629,47 m2 daimi irtifak Bağ 2025/80 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi,Kalaba köyleri 104 205 Ali Göktaş 131,28 m2 daimi irtifak Kavaklık 2025/81 Karaman İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi 104 186 Mustafa İnce 9,00 m2 direk yeri-413,63 m2 daimi irtifak Bağ 2025/82 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kalaba Mahallesi 119 22 Mümin İnanç 550,15 m2 daimi irtifak Bağ

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumeti TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

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