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T.C. ESPİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/344 Esas

DAVACI : AYLA SAKA,

DAVALI : SALİH ÇAKIR Altıntepsi Mah. Bahar Sk. No:62 Kat:1 Bayrampaşa/ İSTANBUL

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Giresun ili, Espiye İlçesi, Gülburnu Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet oğlu, 1959 doğumlu, 282******18T.C. Kimlik numaralı davalı Salih ÇAKIR'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığı anlaşılmakla,

Mahkememizde görülmekte olan Dava konusu Giresun ili Espiye İlçesi Gülburnu Mah.101 ada 364, 365, 366, 369, 371 372, 373,374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 477, 507 ve 894 nolu taşınmazlarda ortaklığının giderilmesi davasında 22/05/2025 günü saat: 09:00'daki duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 150, 184, 320 ve 321. Maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2025

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