Giriş Tarihi: 20.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:08
T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 10:28
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 11:40
18/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02193090