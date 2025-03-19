T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 10:28

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 11:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Taşınmaz Organize sanayi bölgesine yapışık tarla vasfındadır,Adresi : Van İli Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi 721 Ada 68 Parsel Tuşba / VANYüzölçümü : 12.775,86 m2Arsa Payı : TAMİmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Ancak taşınmaz OSB yapışıkvaziyette olup, OSB kapsamında bakanlık yolu ile imar planı yapılabilinmektedir.Kıymeti : 23.379.824,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidirÖzellikleri :Taşınmaz Organize sanayi bölgesine yapışık tarla vasfındadır,Adresi : Van İli Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi 721 Ada 70 Parsel Tuşba / VANYüzölçümü : 5.320,58 m2Arsa Payı : TAMİmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Ancak taşınmaz OSB yapışık vaziyette olup, OSB kapsamında bakanlık yolu ile imar planı yapılabilinmektedir.Kıymeti : 9.736.661,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

18/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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