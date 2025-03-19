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Giriş Tarihi: 20.03.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:08

T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Organize sanayi bölgesine yapışık tarla vasfındadır,
Adresi : Van İli Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi 721 Ada 68 Parsel Tuşba / VAN
Yüzölçümü : 12.775,86 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Ancak taşınmaz OSB yapışık
vaziyette olup, OSB kapsamında bakanlık yolu ile imar planı yapılabilinmektedir.
Kıymeti : 23.379.824,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:28
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 10:28
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Organize sanayi bölgesine yapışık tarla vasfındadır,
Adresi : Van İli Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi 721 Ada 70 Parsel Tuşba / VAN
Yüzölçümü : 5.320,58 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. Ancak taşınmaz OSB yapışık vaziyette olup, OSB kapsamında bakanlık yolu ile imar planı yapılabilinmektedir.
Kıymeti : 9.736.661,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2025 - 11:40

18/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02193090

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T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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