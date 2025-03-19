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TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/119 Esas,

KARAR NO:2024/250

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar adına mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Davacının davasının KABULÜ ile; 1-)Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Boztepe Mahallesi, 418ada 3 parsel sayılı 73,65m² yüz ölçümündeki taşınmazın Fen Bilirkişisi Mehmet Altunsoy tarafından düzenlenen 13/09/2023 tarihli raporu ve ekindeki krokisinde "3/B" ile gösterilen tamamının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine, 13/09/2024 tarihli fen raporunun kararın eki sayılmasına, 2-)Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Boztepe Mahallesi, 418ada 3 parsel sayılı 73,65m² yüz ölçümündeki taşınmazın Fen Bilirkişisi Mehmet Altunsoy tarafından düzenlenen 13/09/2023 tarihli raporu ve ekindeki krokisinde "3/B" ile gösterilen tamamının davalılar hissesine isabet eden toplam kamulaştırma bedelinin 1.219.034,18.-TL olduğunun tespitine, 3-)Dava konusu taşınmazın belirtilen kısmının kamulaştırılması için mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli olan 1.219.034,18.-TL'den Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/70 Esas sayılı acele kamulaştırma dosyasında ödenmesine karar verilen 182.652,00 TL'nin mahsubu ile bakiye 1.036.382,18.-TL kamulaştırma bedelinin Anayasa Mahkemesi'nin 01.08.2023 tarihli 32266 sayılı resmi gazetede yayımlanan 04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 04/04/2001 tarihli ve 4650 Sayılı Kanun'un 5. Maddesiyle değiştirilen 10. Maddesine 11/04/2013 tarihli 6459 sayılı Kanun'un 6. Maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrasının iptaline yönelik 05/04/2023 tarih 2022/83 Esas 2023/69 Karar sayılı ilamı da nazara alınarak dava tarihi olan 23/03/2023 tarihinden itibaren kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalılara derhal ödenmesine,tapu kaydında yer alan tüm takyidatların bedele yansıtılmasına, 4-)Kararın infazı için fen raporunun ve ekindeki krokisi ile birlikte birer suretinin Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine tescil yönünden kesin, bedel yönünden davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen 05/07/2024 tarihinde verilen gerekçeli karar ile kararın davacı vekili tarafından 30/07/2024 tarihinde istinaf edildiğine dair istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi tespit edilemeyen davalı 56038537872 TC nolu Abdullah Demir İPŞİROĞLU'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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