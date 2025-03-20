T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/214 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 10:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:59

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısınaadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, 75.YIL Mahalle/Köy, 7221 Ada, 2 Parsel, A Blok 1. Bodrum Kat 33 Nolu Bağımsız bölüm. Özetle; Mesken nitelikli, salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş, wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, mutfak, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz üç bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup çevresi ihata duvarı ile çevrili olup parsel içi açık otopark alanı olarak kullanılmakta ve diğer iki blok ticari alan olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Karagöz Caddesine cephe, Yazıcı Caddesine 80 m ve Kapalı Pazar Yerine ise 110 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 7,00 km uzaklıkta bulunmaktadır. Adresi : 75.Yıl Mahallesi, Karagöz Caddesi, A Blok, No:23/A, İç Kapı No: 33Yıldırım / BURSA: 2.854,27 m2562/285427 İYıldırım Belediye Meclisi'nin 05.04.2006 gün ve 170 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2006/559-357 gün/sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Yiğitler -75.Yıl -Bağlaraltı- Fidyekizik Mahalleleri Sit Sınırları Yeniden Düzenlenen Alanlar Uygulama İmar Planı kapsamında, "önden 5, yandan 3'er metre bahçe mesafeli, KAKS:1.50 yapılaşma koşullu, Ayrık Nizam KonutAlanı" olarak tanımlıdır. 2015 yılında riskli yapının yıkımı yapılarak, söz konusu adreste daire nitelikli taşınmaz yapılmıştır. TAŞINMAZ KAYDINDA YILDIRIM BELEDİYESİNE AİT "3194 SAYILI KANUNUN 32. MADDESİ GEREĞİNCE İMAR MEVZUATINA AYKIRIDIR" ŞERHİ VARDIR.Kıymeti : 4.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02193399