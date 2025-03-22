T.C. BOZÜYÜK İCRA DAİRESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/2244 ESAS

ALACAKLI : ALP KARTON KAĞIT AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 0560616182 Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Mehpare Elif Lutfullahoğlu

İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi No:75Z. Bilecik Merkez / BİLECİK

BORÇLU : ESMARMARA ÇATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3801315324

İhsaniye Mah. Barboros Caddesi Pamukarslan Apt. No:2 Kat:6 Daire 17: Nilüfer/Bursa

BORÇ MİKTARI : 956.917,75 TL.

İş bu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilave ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı süre içinde 74. Madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliği giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur. 14/03/2025