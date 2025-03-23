İLAN

T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/193 Esas

DAVACILAR : 1- ADEM YILMAZ-20504544206 -

2- ERTUĞRUL YILMAZ-20507544142 -

3- HALİS YILMAZ-20492544684 -

4- İBRAHİM YILMAZ-14840733066 -

DAVALILAR : 1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞIÜ

3- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacılar Adem Yılmaz, Ertuğrul Yılmaz, Halis Yılmaz ve İbrahim Yılmaz davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dalaman Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Dalaman İlçesi, Çöğmen Mahallesi sınırları içinde, 4005,86 m²'si 167 ada 7 parselin kuzeyinde ve 2199,57m²'si 167 ada 7 parselin güneyinde bulunan toplam 6205,43m² olan tapusuz kullanım bulunan taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. 02/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02195516