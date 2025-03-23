T.C.

PAZAR(RİZE)

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2018/141 Esas

Davacı, HÜSEYİN SARI ile Davalılar, MEHMET ŞİŞMAN, RİZE İKİZTEPE MAHALLESİ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Fen bilirkişisi raporu ekinde yer alan krokide; Rize ili Pazar ilçesi ikiztepe mahallesinde 622 ada 43 parsel içerisinde yer alan (C) harfi ile gösterilen 69.14 m²lik kısım ile 621 ada 63 parsel sayılı içerisinde yer alan (D) harfi ile gösterilen 12.91 m²'lik kısmın yola terk edilmesine karar verilmesi talep edilmiş olup HMK'nın 713. maddesi uyarınca hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde davaya itiraz edebilecekleri, aynı davada dava konusu alanın kendi adlarına tesciline karar verilmesini isteyebilecekleri hususunda mahkememize müracaat etmeleri gerektiği İLAN OLUNUR. 13/03/2025

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