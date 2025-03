T.C.

ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2038 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Vasfıbey mah./köyü, Cilt: 101, Hane no: 22 de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hatice' den olma, Çekerek-01.07.1896 doğumlu, 66607224126 T.C. Kimlik numaralı muris ALİ GÜZEL' in mirasçıları tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunu' nun 594. Maddesi uyarınca mirasçılarının ilan yoluyla tespiti gerekmiştir. Muris Ali GÜZEL' in varsa mirasçılarının son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracatta bulunmaları aksi takdirde murisin mirasının hazineye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02193982