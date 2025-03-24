T.C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/218 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından Mahkememizde açılan 2023/218 Esas sayılı dosyasında Artvin İli, Arhavi İlçesi, Aşağıhacılar Mahallesinde bulunan 556 ada 17 parsel sayılı taşınmaza yönelik kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, İdare tarafından bu taşınmazın İdare adına tescili talep edilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından karşı İdari Yargıda iptal davası açabilecek olup; davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Mahkememizin 2023/218 Esas sayılı dosyasına sunma hakkına sahip olduğu ve davanın duruşmasının 27/03/2024 günü olduğuna dair;

İşbu ilan bilgilendirme amaçlı olup, ilgililerine duyurulur. 16/01/2024

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