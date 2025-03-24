Giriş Tarihi: 25.03.2025 00:00
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/49 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Mahalle Ada/ParselKamulaştırılan Alan
Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 174/27 Taşınmazın Tamamı
Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı
15587686400Ali Güzel 39673883726 Meryem Can
15659684082 Ayşe Güzel 11300829352 Seher Gerçek
35606019156 Ayşe Tuğçe Can 35618018710 Seyran Çeşmeci
45004943212 Elif Demirer 15629685002 Sultan Güzel Tatar
35621018646 Helene Yaren Can 15506689178 Yağmur Aslan
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