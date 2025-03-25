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İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/79

KARAR NO : 2025/22

Davacı BAHRİYE ÖZTÜRK vekili Av. Yasin ŞAHBAZOĞLU tarafından davalı GÜRSEL ÖZTÜRK aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalı Gürsel Öztürk'e gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İstanbul 2.Aile Mahkemesinin 21/01/2025 tarih, 2024/79 E. 2025/22 K. Sayılı kararı ile ;

1-Davanın kabulü ile; Çanakkale İli, Biga İlçesi, KORUOBA Mahallesi, Cilt:103 , Hane:201 , BSN:10'de nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve FEVZİYE oğlu, NİŞANTAŞI 08/03/1971 doğumlu, 16174798148 TC kimlik nolu, GÜRSEL ÖZTÜRK ile aynı yer nüfusu BSN:23 'de kayıtlı, TURAN ve ŞÜKRİYE kızı, GÜMÜŞHANE 12/06/1972 doğumlu, 16141799222 TC kimlik nolu, BAHRİYE ÖZTÜRK'ün boşanmalarına dair Avusturalya Devleti, Avusturalya Federal Mahkemesinin 29/03/2010 tarih ve PAC 1135/2010 sayılı ve 30/04/2010 kesinleşme tarihli kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE, işbu kararın tarafların nüfus kayıtlarına TESCİLİNE,

2-Karar kesinleştiğinde gereğinin ifası için nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

3-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 427,60 TL Başvurma harcı, 427,60 TL Peşin harç ile 13.460,00 TL posta gideri olmak üzere 14.315,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,

5-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere davalı GÜRSEL ÖZTÜRK'e ilanen tebliğ olunur 18/02/2025

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