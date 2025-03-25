T.C. ALANYA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/491 Esas

KARAR NO : 2024/52

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Sebahattin ve Şerife oğlu, 14/02/1992 doğumlu, sanık MEHMET ÜLKER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli 50.000 üstü traja sahip GAZETEDE ve Genel İnternet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.03.2025

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