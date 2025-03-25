T.C.

ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/752-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2025/90

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2025 tarihli kararı ile Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan düşme, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan beraat kararı verilen İsmail Hakkı ve Gülşen oğlu, 25/05/1967 ILGAZ doğumlu FERİDUN MANTAR, tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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