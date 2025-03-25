İLAN

T.C. ESKİŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/20

DAVALI : 1- ALİ RİZA GÖLPEK-19525944560- Kurtuluş Mah. Uzman Sok. No:18 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

DAHİLİ DAVALI: 2- GAMZE EMREM - 13403499586 -7420 Sok No 5 Örnekköy Karşıyaka/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Harmandalı Mah. 16328 ada 2 parsel ile Alpu ilçesi Sarıkavak Mah. 240 ve 354 parsel sayılı taşınmazlar hakkında Ortaklığın Giderilmesi(Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, güncel adresinizin bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/07/2025 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 122. maddesi gereğince tarafına tebliğ olan dava dilekçesine HMK 317/2. maddesi gereğince, iki hafta içinde davacıya cevap verebileceği, HMK 128. maddesi gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağına, HMK 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, dava dilekçesi dahili dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçmek üzere ilan metninin gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi dahili dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı hususu T.K.'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLAN olunur.

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