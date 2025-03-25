İ L A N

T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.M.K'NIN 621.MADDESİ GEREĞİNCE

2.İLAN

ESAS NO : 2022/41 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan İstanbul İli, Fatih İlçesi, İstenderpaşa Mahallesi, 35 Cilt, 632 Hane 4 BSN da nüfusa kayıtlı, Hasan Tarık ve Emine Suzan'dan olma 25.10.1945 İstanbul doğumlu 28.06.2022 tarihinde vefat eden 54052084648 T.C. Kimlik Numaralı Fatma KORAY'a ait resmi defter tutulması davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Miras bırakanın kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da dahil bütün alacaklıların ve borçluların ilan tarihinden itibaren en geç bir ay süre içerisinde varsa belgeleriyle birlikte alacak ve borçlarını mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi halde Türk Medeni Kanunu'nun 629. Maddesi uyarınca alacaklarını süresi içerisinde alacaklarını yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçılar, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmayacağı gibi terekeden kendilerine geçen mallarla da sorumlu tutulmayacağı Türk Medeni Kanunu'nun 621. Maddesi gereğince İKİNCİ KEZ ilanen tebliğ olunur.

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