T.C.

KDZ. EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2017/187 Esas

DAVALI : AVANGARD İNTERNATIONAL LTD.ŞTİ.-HACKWOOD ROBERTABRİDGE EAST SUSSEX TN 32 ENGLAND

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığı bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebligat yapıldığı, mahkememizin 26/02/2025 tarihli 13. Celsesinde dosyada alınan bilirkişi raporlarının tarafınıza ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Mahkememizce görevlendirilen bilirkişi Erden Efe 08/05/2024 havale tarihli ön raporunda; "Onur DEMİRBAŞ' a babasının ölümü sebebi ile SGK tarafından herhangi ödeme yapılıp yapılmadığının sorulması, Onur DEMİRBAŞ'ın Yüksek öğrenim görüp görmediğinin tespit edilmesi" halinde rapor düzenlenebileceği bildirilmiş mahkememizce gerekli araştırmalar yapılmıştır.

Bilirkişi Erden Efe 28/01/2025 havale tarihli kök raporunda;

"SONUÇLAR:

ONUR DEMİŞRBAŞ :

- Geçmiş Dönem : 147.837,29 TL

- Gelecek Aktif Dönem : 0,00 TL

- Gelecek Pasif Dönem : 0,00 TL

- SGK Geliri PSD (94100)(-): 127.006,00 TL

-TOPLAM:20.831,29TL

TOPLAM TAZMİNAT : 20.831,29 TL" olarak hesaplamıştır.

İş bu bilirkişi raporlarına karşı HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşmanın 09/07/2025 günü saat: 09:35'da bırakıldığı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 27/02/2025

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