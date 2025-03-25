İ L AN

T.C NAZİLLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2024/542

KARAR NO: :2024/304

MÜŞTEKİ SANIK : DİLEK AKGÜN, Hasan ve Saniye kızı, 09/07/1989 ÇARŞAMBA doğumlu, Liman Mah. Limon Sk. No:9 İç Kapı No:3İlkadım/ SAMSUN adresinde oturur. TC Kimlik No:39877985714

MÜŞTEKİ SANIK : NAİM AKGÜN, Ahmet ve Nazife oğlu, 23/11/1989 NAZİLLİ doğumlu, AYDIN, NAZİLLİ, Yeni Sanayi mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstiklal Mah. 611 Sk.No: 10F Nazilli/ AYDIN adresinde oturur. TC Kimlik No:28954147954

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 30/04/2024

SUÇ YERİ : AYDIN/NAZİLLİ

KARAR TARİHİ : 16/12/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı olan müşteki sanık Naim Akgün hakkında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/3604 Esas sayılı iddianamesi ile Basit Yaralama suçundan mahkememize kamu davası açılmış olup, yapılan yargılama sonunda mahkememizin 16/12/2024 tarih, 2024/542 Esas, 2024/304 Karar sayılı ilam ile müşteki sanık Naim Akgün'ün 6 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiş olup, mahkememizce sanığa hiçbir şekilde ulaşılamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile sanığa tebliğine karar verilmiştir.

İş bu karar, gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren iki hafta içerisinde sanık veya yasal temsilcisinin kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular ve hükümlüler yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurulabileceği ihtaren ilanen tebliğ olunur. 24/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02196138