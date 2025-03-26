BURSA İLİ KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa İli Kestel Belediye Başkanlığından:

1)Kestel Belediye Meclisinin 04.11.2024 tarih ve 202 sayılı kararlarına istinaden İlçemiz Vani Mehmet Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 325 ada 240 parsel nolu taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a-36. Maddeleri gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak teklif etmesi öngörülen asgari 250.000,00.tl belirlenen bedelin artırımı suretiyle en yüksek teklif veren üzerine ihale edilecektir.

2)Vaziyet planına göre paylaşım listesinde idare ve yüklenici arasında paylaşım aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

İDARE ADA/PARSEL BLOK NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO 325/240 A 1,3,5,10,11,16 ve 18 ( 7 adet ) B 1,3,8,10,11 ve 16 (6 adet ) 325/240 C 1,3,8,10,14,16,17 (7 adet ) Not Vani Mehmet Mah.325 ada 240 Parsel Paylaşım listesinde belirtilmiştir.

3)

ADA/PARSEL BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NO A 2,4,6,7,8,9,12,13,14,15,17 (11 adet) 325/240 B 2,4,5,6,7,9,12,13,14 ve 15 (10 adet) YÜKLENİCİ C 2,4,5,6,7,9,11,12,13,15,18,19 ve 20 ( 13 adet) Not Vani Mehmet Mah.325 ada 240 Parsel Paylaşım listesinde belirtilmiştir.

4)İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve 5.000,00-TL(BeşbinTürkLirası )+KDV bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5)İhale; Kale Mahallesi Cuma Caddesi No:1 Kestel/BURSA adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki ENCÜMEN Toplantı Salonunda 09/04/2025 tarihinde saat10:30 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a-36.maddelerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

6)İhale 2. Maddede belirtilen vaziyet planında idareye bırakılacak bağımsız bölüm ve alanlara ilave olarak, artırıma esas nakit bedel 250.000,00 TL.nın artırılması ile en yüksek teklifi verenin üzerine bırakılacaktır. İhale üzerine kalan istekli ilave olarak belirlenen bedelin tamamını ve diğer giderleri onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeyecektir.

7)İhalenin Tahmin Edilen Bedeli ve Geçici Teminat:

İnşaat yaklaşık maliyeti ( takribi bedel): 218.004.322,00TL(İkiYüzOnsekizMilyondörtbinÜçyüzYirmiikTürk Lirası)

Artırıma esas nakit bedel:250.000,00TL.(İkiyüzellibinTürkLirası)

Buna göre toplam yaklaşık maliyet : inşaat yapım bedeli + artırıma esas nakit bedelin toplamı olan 218.254.322,00TL(İkiYüzonsekizmilyon ikiYüzEllidörtBin üçyüzyirmiiki Türk Lirası) 'dir.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet 218.254.322,00TL .nın %3ü olan 6 .547 .629,66

TL(AltıMilyonbeşyüzkırkyedibinAltıYüzYirmidokuzTürkLirasıAltnışaltıKuruş)dur.

8)İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge ç- Geçici teminat makbuzu veya mektubu

d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e-İhaleye katılanın veya vekilinin Vergi Borcu, SGK Pirim Borcu ve Kestel Belediyesine borcu olmadığına dair belgeler,

f-İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge

g-Ticaret odası,sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüze l kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

ı-İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve amail adresi (Bu adrese yazı ve amail ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

j-İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi,(Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli/ müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

k-Adli Sicil Kaydı

l-İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

m-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idare den temin edilecek (şartname ekinde sunulan) " Yer Gördü Belgesi",

n-İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personelleri istihdam edeceğine dair taahhütname

•1adet Mimar ve 1 adet İnşaat Mühendisi

o-2.000 metrekare toplam inşaat yaptığına dair iş bitirme belgesi

p-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

9)İhaleye teklif verecek istekliler, ihale zarflarını 09/04/2025 Çarşamba günü saat10.00a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Teklif sahibi komisyon da hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

10)İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.(2886sayılıD.İ.K.29.madde)

Halk Bankası Kestel Şubesi

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