T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 12:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 13:53

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Düzce İli Merkez İlçesi Nalbantoğlu Mahallesi Köyaltı Mevkii 2413 Ada 10 Parsel 10.243,32 m² yüzölçümlü 6840/256083 arsa paylı, arsanitelikliB blok zemin+1 Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi: Kazukoğlu Mahallesi 4379. Sokak Bahçeşehir Vilları No:8B/1 Merkez / DÜZCE: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında içerisinde ayrık nizam 2 kat konut alanının da kalmaktadır.: 5.613.640,00 TL: %1Düzce İli Merkez İlçesi Yörükler Mahallesi Köprübaşı Mevkii 369 Ada 12 Parsel sayılı 9.642,23 m² yüzölçümlü 4 adet 5 katlı, 5 adet 4 katlı betonarme nitelikli ana taşınmazdaki 3487/960526 arsa paylıE Blok Zemin Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi: Şehit Murat Demir Mahallesi Konuralp 272. Sokak Fakülte Konutları No: 4/E/5Merkez / DÜZCE: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut+Ticaret Alanı olarak planlanmış olup, Ayrık nizam, 4(dört) kat Taks:0,35 Kaks:1,60 yapılaşma hükümleri belirlenmiştir.: 1.184.000,00 TL: %1

20/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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