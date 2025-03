T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/31 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan

Kahramanmaraş Nurhak Pınarbaşı 174/19 Taşınmazın Tamamı

Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı

21080829572 Ayşe Sarıyıldız 23546412052 Meryem Fergan

29354222920 Fatma Doğan 29351223074 Yasemin Tüfekci

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02195829