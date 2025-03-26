T.C.

KUŞADASI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/62 Esas 24.03.2025

İ L A N

Davacı AYDIN DEFTERDARLIĞI ile davalılar EVİN GÜRGEN ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette), Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

53317151972 T.C kimlik nolu davacı Açelya Kançelik Hussey vekili aracılığı ile davalı Adnan Zeybeksoy (T.C:18146324188) ve arkadaşları aleyhine Ortaklığın Giderilmesi davası açarak, "Kuşadası ilçesi, Hacıfeyzullah Mah. Aldaşgediği Mevkii, 842 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ettiği" görülmüştür.

Davalılardan Adnan Zeybeksoy'un (T.C:18146324188) vefatı üzerine bu davalının mirasçıları olan ve dahili davalı olarak dosyaya eklenen DORİS BARBARA ZEYBEKSOY (T.C:18137324470), ASIM LUTGER ZEYBEKSOY (T.C:18134324534) ve ERTÜRK ZEYBEKSOY (T.C:18131324698)'un tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zabıtları ve duruşma gününün kendilerine tebliğ edilemediği anlaşılmakla, dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesine karşı beyanda bulunmak ve duruşmaları takip etmek hususunda tarafınıza tebligat yapılmış olduğu hususu ilanen ve ihtaren tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 28/05/2025 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 24.03.2025

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