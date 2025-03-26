T.C.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL ( MESKEN ) SATILACAKTIR

Sıra No Mahalle/

Ada / Parsel Blok Bağ. Bölüm No Bulunduğu

Kat Cephe Cinsi Oda

Sayısı Brüt Alan Muhammen

Bedel (TL) Geçici

Teminat (TL) Şartname

Bedeli (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 İstiklal 140080/1 B-C Blok 66 10.Normal Kat BATI Mesken 2+1 106,27 1.990.000,00 59.700,00 3.000,00 08.04.2025 13.05 2 İstiklal 140080/1 F Blok 3 Bodrum -1 KUZEY DOĞU Mesken 3+1 152,22 2.100.000,00 63.000,00 3.000,00 08.04.2025 13.10

TAŞINMAZ MAL ( ARSA ) SATILACAKTIR

S.No Mahalle İmarDurumu Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü

M2 M2 BirimFiyatı

(TL) Muhammen

Bedel(TL) Geçici

Teminat (TL) Şartname

Bedeli (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 Zafer Ayrık Nizam 5 Kat

TAKS:0,20 Kaks:1.00 Konut Alanı Arsa 1814 5 760,00 4.000,00 3.040,000,00 91.200,00 3.000,00 08.04.2025 13.15 2 Zafer E:0,50 Yençok: 7,50 m

Ticaret Alanı Arsa 2233 1 4.994,36 1.500,00 7.491.540,00 224.750,00 3.000,00 08.04.2025 13.20 3 Zafer E:0,50 Yençok: 7,50m

Ticaret Alanı Arsa 2551 1 2.303,00 1.500,00 3.454.500,00 103.635,00 3.000,00 08.04.2025 13.25 4 Zafer E:0,50 Yençok: 7,50 m

Ticaret Alanı Arsa 2553 1 1.476,00 1.500,00 2.214.000,00 66.420,00 3.000,00 08.04.2025 13.30 5 Zafer Emsal 0,20 Hmax: 6,50m

Konut Alanı Arsa 2558 6 1.000,00 1.000,00 1.000.000,00 30.000,00 3.000,00 08.04.2025 13.35 6 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140311 4 339,00 2.500,00 847.500,00 25.425,00 3.000,00 08.04.2025 13.40 7 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140317 1 522,48 2.500,00 1.306.200,00 39.186,00 3.000,00 08.04.2025 13.45 8 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140317 2 423,00 2.500,00 1.057.500,00 31.725,00 3.000,00 08.04.2025 13.50 9 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140317 3 423,00 2.500,00 1.057.500,00 31.725,00 3.000,00 08.04.2025 13.55 10 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140317 4 522,48 2.500,00 1.306.200,00 39.186,00 3.000,00 08.04.2025 14.00 11 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 1 608,24 2.500,00 1.520.600,00 45.618,00 3.000,00 08.04.2025 14.05 12 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 2 431,43 2.500,00 1.078.575,00 32.358,00 3.000,00 08.04.2025 14.10 13 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 3 430,77 2.500,00 1.076.925,00 32.308,00 3.000,00 08.04.2025 14.15 14 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 4 430,11 2.500,00 1.075.275,00 32.259,00 3.000,00 08.04.2025 14.20 15 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 5 439,08 2.500,00 1.097.700,00 32.931,00 3.000,00 08.04.2025 14.25 16 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 6 419,17 2.500,00 1.047.925,00 31.438,00 3.000,00 08.04.2025 14.30 17 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 7 524,47 2.500,00 1.311.175,00 39.336,00 3.000,00 08.04.2025 14.35 18 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 8 563,12 2.500,00 1.407.800,00 42.234,00 3.000,00 08.04.2025 14.40 19 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 9 429,81 2.500,00 1.074.525,00 32.236,00 3.000,00 08.04.2025 14.45 20 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 10 431,82 2.500,00 1.079.550,00 32.387,00 3.000,00 08.04.2025 14.50 21 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 11 430,23 2.500,00 1.075.575,00 32.268,00 3.000,00 08.04.2025 14.55 22 Zafer E:0.65 Yençok :10,50m Depolama Alanı Arsa 140321 12 533,72 2.500,00 1.334.300,00 40.029,00 3.000,00 08.04.2025 15.00



1- İhaleler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 08.04.2025 Salı günü saat 15.05'de başlamak üzere ilan tablosunda belirtilen saatler aralığında Polatlı Belediyesi (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir. İhale Şartname ve Geçici Teminat Bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA), Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

b) Tebligat adresi, irtibat için telefon numarası ve elektronik tebligat adresi bildirilmesi.

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için)

d) Geçici Teminat,

e) Şartname ve şartname alındı makbuzu,

f) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

h) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

j) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 08.04.2025 Salı günü saat 13.00'e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02196274