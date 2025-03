T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/173 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Van ili, Tuşba ilçesi, Akköprü Mahallesi ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır

Ada No :Parsel No: Yüz ölçümü: Vasfı: 357 5 1425,14 Bahçeli Kerpiç Üç Ev

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: CEMİL HANSU TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİYE HAZİNESİ Davacı CEMİL HANSU tarafından davalı TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilenara kararı gereğince;Yukarıda bilgileri yazılı parselin davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2024/173 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur.

EK: 10/11/2024 TARİHLİ FEN RAPORU VE EKİNDEKİ KROKİ

