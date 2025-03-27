İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Nüfus kayıt örneği Noter tasdikli imza beyannamesi Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi İdare ve istekliler tarafından onaylı "Şartname"

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi İdare ve istekliler tarafından onaylı "Şartname"

Üsküdar ilçe sınırları içerisinde giysi ve tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması amacı ile muhtelif yerlere (300 adet nokta) yerleştirilecek olan atık kumbaralarının yerlerinin kiraya verilmesi işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.Muhammen bedel: 4.320.000,00TL + KDVGeçici Teminat: 129.600,00 TLİhale süresi: 1 (bir) Yılİhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonundagünü saat'da yapılacaktır.İhale Şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden görülebilecek ve(beşbintürklirası) ücret karşılığında satın alınacaktır.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;İkametgâh belgesi8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge10- İlan tarihinden sonra Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi

7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge

8- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge

9- İlan tarihinden sonra Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.

10- Tebligat için adres beyanı,



C) ORTAK GİRİŞİMLER



Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.



8-Yeterliliğe ilişkin belgeler:



1-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Lisans Belgeleri (İlgili belgenin geçerlilik süresinin ihale ilan tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olması gerekmektedir.)

2-Yüklenici, nüfusu 1.000.000 (birmilyon)'dan az olmayan illerden veya bu illere bağlı ilçelerden en az bir tanesinden ihale ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru 2 (İki) yılı kapsayacak şekilde tekstil atıklarını toplama, taşıma ve ayrıştırma faaliyetine ve/veya bu faaliyeti gerçekleştirmek adına kamusal alan kiraladığına dair 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yoluyla akdedilmiş hali hazırda bir sözleşmesinin olduğuna dair ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır.

3-Tekstil atıklarının geri kazanımı faaliyetleri kapsamında ihale ilan tarihinden önce alınmış olan TÜRKAK onaylı ISO 14001:2015 belgesi gerekmektedir.



9- İhaleye teklif verecekler; teklif dosyalarını ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 09.04.2025 Çarşamba günü saat 16.00'a kadar Üsküdar Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



İLAN OLUNUR.



Pelin KIVRIKOĞLU Nihat DOĞAN

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Başkan Yardımcısı

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02193185