T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2025/142 Esas 20.03.2025

-İLAN-

Davacı , AYNUR BUTASIM ile Davalı , RECEP BUTASIM arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı RECEP BUTASIM, tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptındaki ihtaratları bildirir tebligatın son kayıtlı adresiniz olan Karşıyaka Mah. Kübra Sok. Danış Apt. A Blok Kat 3 No 15 Merkez/BİNGÖL adresine gönderildiği ancak tebligatın iade edildiği, Adres araştırmasından yurt dışında olduğunuz ancak adres bilginizin bulunmadığının bildirildiği bu itibarla tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.

Davacı Aynur BUTASIM tarafından aleyhinize açılan davada " Müvekkil evlendikleri günden itibaren evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmiş; aile bağlarının kuvvetlenmesi, evliliğin devam etmesi için elinden gelen çabayı fazlasıyla göstermiştir. Ancak aynı çaba davalı tarafça gösterilmemiş; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilenmiştir. Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen gözetilecek hususlar birlikte değerlendirilerek öncelikle adli yardım talebimizin kabulüne karar verilmesi ve tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafından ödenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. " talepli dava dilekçesinin tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve Tüm delillerinizi sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz ÇOK ZOR olduğu taktirde 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNMAKLA.( HMK 122,127,128) işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere bildirilen ve tespit edilen adreste meçhul kalan davalı RECEP BUTASIM ( 335*******800 TCKN)'e İLANEN TEBLİĞ olunur.

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