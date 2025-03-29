T.C.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdarenin Adresi : Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı No :8 Bakırköy/İSTANBUL

İletişim : 0212 414 97 77 e-posta:iklimdegisikligi@bakirkoy.bel.tr İhale Konusu İşin ; Niteliği Türü ve Miktarı : Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde giysi ve tekstil atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması amacı ile muhtelif cadde ve sokaklarda belirlenecek olan 150 (Yüzelli) adet atık kumbarası yerlerinin kiraya verilmesi

Yapılacağı Yer : Bakırköy İlçe Sınırları İçerisinde

Süresi : 12 (Oniki) ay

İhalenin Yapılacağı Yer : Bakırköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Tarih ve Saat : 17 Nisan 2025 Perşembe – 13:00

Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler; Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesi, 2025 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ortak girişim kabul edilmeyecektir, Geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı, Bakırköy Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Lisans Belgeleri (Belge tarihleri ihale gününde geçerli olmak kaydı ile.), İş Deneyimi :Yüklenici ,nüfusu 1.000.000 (Birmilyon)'dan az olmayan illerden veya bu illere bağlı ilçelerden en az bir tanesinden ihale ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru 2 (İki) yılı kapsayacak şekilde tekstil atıklarını toplama ,taşıma ve ayrıştırma faaliyetine ve/veya bu faaliyeti gerçekleştirmek adına kamusal alan kiraladığına dair 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yoluyla akdedilmiş hali hazırda bir sözleşmesinin olduğuna dair ilgili idareden alınmış belge ve nüfusu 1.000.000 (Birmilyon)'dan az olmayan illerden veya bu illere bağlı ilçelerden bir tanesi ile en az 2 (iki) yıllık olmak üzere tekstil atıklarını toplama ,taşıma ve ayrıştırma faaliyetine ve/veya bu faaliyeti gerçekleştirmek adına kamusal alan kiraladığına dair 1 (bir) adet sözleşmesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tamamlandığını gösteren ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı belgelerinin ibrazı zorunludur.

Bakırköy Belediyesi Sınırları İçerisinde Giysi ve Tekstil Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Amacı ile Muhtelif Yerlere Yerleştirilecek Olan Atık Kumbaralarının Yerlerinin Kiraya Verilmesi İşiKiralama süresi, Sözleşme sonrası imzalanan İşyeri Teslim Tutanağı tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır.Tahmin edilen Bedeli : 1.223.574,00 TL (BirmilyonİkiyüzyirmiüçbinBeşyüzyetmişdörtTürkLirası)Geçici Teminatı : 36.707,22 TL (OtuzaltıbinYediyüzyediTürkLirasıYirmiikiKuruş)

İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır. İhale dökümanı Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 5.000,00.-TL (Beşbin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir. İsteklilerin 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 16:00'ya kadar istenilen evrakları Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde aynı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu, ihale tarihine kadar ihalenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi hususunda karar vermede serbesttir.



#ilan.gov.tr Basın No:ILN02196662