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T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/350 Esas

DAVALILAR : MUSTAFA DAĞLILAR - ALİ ve ELİF oğlu, 10/02/1968 GÖLBAŞI doğumlu,

Davacı ÖKKEŞ BİÇKE tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette), Alacak (Kira Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yenileme dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/05/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/02/2025

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