Giriş Tarihi: 04.04.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 00:54
İLAN
T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/350 Esas
DAVALILAR : MUSTAFA DAĞLILAR - ALİ ve ELİF oğlu, 10/02/1968 GÖLBAŞI doğumlu,
Davacı ÖKKEŞ BİÇKE tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette), Alacak (Kira Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yenileme dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 07/05/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 28/02/2025
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