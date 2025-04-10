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BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/468

KARAR NO : 2024/413

DAVACI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI- Vekili Av. Bülent ŞARLAN

DAVALILAR: Sema ARSLAN-T.C.19544223448, Zülkarneyn ve Emine' den olma, 23/03/1961 Yukarı mahalle Boğazlıyan doğumlu.

Nevruz MELLO-T.C.67837179828, Fahrettin ve Elife' den olma, 28/12/1957 Boğazlıyan doğumlu.

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce davalılar Sema ARSLAN ve Nevruz MELLO' nun tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, mahkememizin 04/06/2024 tarih ve 2022/468 Esas, 2024/413 Karar sayılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Davanın KABÜLÜ ile dava konusu Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi Kemaliye Mahallesi 184 ada 28 parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ortaklığın tapu kaydındaki bütün yükümlülüklerle birlikte SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, Satışın 2004 Sayılı İİK. Hükümlerine göre umuma açık artırma yolu ile yapılmasına, karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02203418