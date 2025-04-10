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T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/564 Esas

İLAN METNİ

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayyım Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine Gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mah., 7188 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz maliki ölü Kerim mirasçılarının gaipliğine, taşınmazdaki ölü Kerim Mirasçıları adına olan 103/2400 (4,51 m²) payın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mirasının Devlete intikaline, kayyım tayin edilen Bursa Defterdarlığının kayyımlık görevinin sona erdirilmesini talep ve dava etmiş olup, ilgilinin tespit edilememesi halinde gaip kabul edilebileceği ve hakkının yürürlük yönünde Devlete intikal edebileceği hususu da gözetilerek, ölü Kerim Mirasçıları hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememizin yukarıda belirtilen esasına müracaat ederek bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02203415