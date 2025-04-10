T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1102 ESAS

TAŞINMAZLARIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1102 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

MESKEN NİTELİKLİ APARTMAN DAİRESİ SATILACAKTIR.

Tapuda Bursa İl, Osmangazi İlçe, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 10627 Ada, 4 Parsel, A Blok 1. Kat 8 Numaralı Bağımsız Bölüm Nolu sayılı taşınmaz olarak kayıtlıdır.

Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu A Blok; Zemin Kat, 4 Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Bina ruhsat tarihi 15.06.2022'dir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 80,00m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 98,57m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 110,57m² olarak hesaplanmıştır.

Kıymet takdiri tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmamakta ve boş olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu 2 blokta da oturumların başlamadığı görülmüştür. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, ebeveyn duş ve 2 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon, mutfak ve antre-hol alanı tavanlarında alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve ebeveyn duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü seramik kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup taşınmazların çevresi ihata duvarı ile çevrili olup bu kısımlar açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır.

Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 1. Taşkaya Sokağa cephe, 1. Ziya Gökalp Caddesine 95 m ve Hastane Caddesine ise 250 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 10,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Adresi : Demirtaş Sakarya Mahallesi, 1. Taşkaya Sokak, Okyay İnşaat Apartmanı, A Blok, No:8, İç Kapı No: 8 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 80,00m²

Arsa Payı : 134/6450

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 5m ön bahçe mesafeli ayrık nizam E:1.5S0 Hmax:24.50m konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.256.945,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında herhangi bir intifa, geçit veya irtifak hakkı kaydı yoktur, tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZ:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

DUBLEKS MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR.

Tapuda Bursa İli, Osmangazi İlçe, Elmasbahçeler Mahallesi, 2171 Ada, 29 Parsel, B Blok 4 ve Çatı Katı 14 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmaz olarak kayıtlıdır.

Satışa konu bağımsız bölümünbulunduğu ana taşınmaz iki bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu apartman; Bodrum Kat, Zemin Kat, 4 Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 7 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Bina ruhsat tarihi 13.09.2013 tarihidir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 82,58m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 99,31m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 112,00m² olarak hesaplanmıştır.

Kıymet takdiri tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Tapuda dubleks mesken olarak kayıtlı ve halen dubleks mesken nitelikli olan taşınmazın Giriş Katı; salon, oda, mutfak, antre-hol, wc, katlar arası merdiven ve 2 adet balkon mahallerinden, Çatı Katı; 2 adet oda, banyo-wc, hol ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol, mutfak ve odaların zeminleri laminant parke kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Bağımsız bölüm arka bahçe alanına cephelidir. Taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta olup çekme mesafesi bulunmamakta ve yola cepheli durumdadır.

Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 3. Kumru Sokağa cephe, Ankara Yolu Caddesine 215 m ve Gökdere Metro İstasyonuna ise 315 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,20 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Adresi : Elmasbahçeler Mahallesi, 3. Kumru Sokak, Karakaş Apartmanı, B Blok, No:52, İç Kapı No: 14Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 82,58m²

Arsa Payı : 8335206/116692884

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında bitişik nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.032.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında herhangi bir intifa, geçit veya irtifak hakkı kaydı yoktur, tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02203438