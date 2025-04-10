T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/796

DAVALI : Sinemnur BAYRAK - 43957108108

DAVA : Velayetin Değiştirilmesi

Davacı Vesim EFE tarafından aleyhinize açılan velayetin değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında; MERNİS adresinizin bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi'nin 2018/558 Esas 2019/130 Karar sayılı ilamıyla boşandıklarını, müşterek çocuğun velayetinin davalıya bırakıldığını, davalının çocuğun bakım ve gözetiminde ihmalkar davrandığını, devlet okuluna kaydını yaptırmadığı için özel okula göndermek zorunda kaldığını, özel okul fiyatlarındaki artış nedeniyle bu sene özel okula göndermesinin söz konusu olmadığını, velayet davalıda olduğu için devlet okuluna kaydını yaptıramadığını, davalıya polis araması olduğu için ve telefon numarası değiştirdiği için ulaşamadığını, uzun zamandır kızının tüm bakım ve gözetimini kendisi yaptığını beyanla, müşterek çocuğun velayetinin davalıdan alınarak kendisine verilmesini talep ve dava etmiş olup,

"H.M.K'nın 317/2 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, H.M.K'nın 318. md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz hususu İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR."

Duruşma gün ve saati: 17/06/2025 - 09:30

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02203444