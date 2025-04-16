T.C.

ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/788 Esas

İLAN METNİ

Davacı, MELEK ÇİÇEK ile Davalı, ÖMER ÇİÇEK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı ÖMER ÇİÇEK'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve tensip tutanağının gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 2004 yılında evlendiklerini,evlilikten iki tane müşterek çocuklarının olduğunu, davalının 2 yıl önce Amerika'ya gittiğini, müvekkiline hakaret ettiğini, müvekkiline sesini yükselttiğini, müvekkilini aldattığını, 2 yıl önce arkasında 24.000 Dolar borç bırakarak Amerika'ya kaçtığını, bir daha Türkiye'ye gelmediğini, müvekkili ve müşterek çocuklarla iletişimini asgari sınıra indirdiğini, ileri zamanda tamamen iletişimi kestiğini, müvekkilinin davalının bu tutumunun davalının Amerika'ya yerleştikten sonra hayatına birisini aldığını yaşanılan sıkıntının davalının diğer ilişkisinden kaynaklandığını öğrendiğini, davalının Amerika'ya gittikten sonra aynı iş yerinde çalışan bir kadın ile ilişki yaşamaya başladığını belirterek tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine 500.000,00 TL maddi tazminata, 500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine, müşterek çocukların dava süresinde müvekkili yanında kalmasına, çiftin boşanmasına karar verilmesi halinde velayetlerinin müvekkiline verilmesine, müşterek çocuklar için aylık 10.000 TL olmak üzere toplam 20.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, dava sonrası iştirak nafakası olarak devamına, belirlenen nafakaya her yıl ÜFE/TÜFE oranında arttırım yapılmasına, müvekkili için aylık 10.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, dava sonrasında yoksulluk nafakası olarak devamına, belirlenen nafakanın her yıl ÜFE/TÜFE oranında arttırılmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122,126,127,128,131 maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı ÖMER ÇİÇEK'e ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207184