KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

VARSA TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU:

Nüfus Cüzdan Sureti Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmayacaktır.) Adli sicil kaydı Türkiye Cumhuriyet'inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (a-b) göre temin edecekleri belge. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri Geçici teminat bedeli makbuzu ya da süresiz banka teminat mektubu İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur. Borcu Yoktur Belgesi(vergi dairesi ve SGK), İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge, Müteahhitlik belgesi (En az G sınıfı), İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) İstekliler tarafından sayfaları imzalanmış şartname Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Tespit edilmesi durumunda teminatlar İRAD kaydedilecek ve yasal işlem başlatılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mülkiyeti Köse Belediye Başkanlığına ait olan, Gümüşhane İli, Köse İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 403 ada 11 parsel de 9.364,98 m2 arsa üzerine, 8 blok (A1,A2,B1,B2,B3,B4,B5,C1) toplam 3461,00 m2 Taban alanı olmak üzere bodrum + zemin + 5 kat'tan oluşan toplam da 25.661,00 m2 brüt inşaat alanına sahip betonarme konut Belediyeye bırakılacak olan: A1,A2,B1,B2,B3,B4,B5 Bloklar daki 6,7,8 numaralı daireler ile (21 adet) C Blok da 7,8,9,10,11,12,13 numaralı daireler (7 adet) bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle kat karşılığı yapım işidir.İhale şartnamesi ve eklerinden oluşan ihale dosyası, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 7 Köse / GÜMÜŞHANE adresinde Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 2000,00.TL (ikibinlira) bedel ödenerek alınabilecektir.İhale Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 7 Köse / Gümüşhane adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda 02.05.2025 Cuma günü, saat 14:00'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen 400.000,00-TL muhammen bedelin artırımı suretiyle en yüksek teklifi verenin üzerine bırakılacaktır.İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun "İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması" başlıklı 40. maddesine göre sonuçlandırılacaktır. İhale üzerine kalan istekli ilave olarak belirlenen bedelin tamamını ve diğer giderleri kararın yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeyecektir.Tahmin edilen bedel: 71.694.500,00 TL inşaat + 400.000,00 TL nakit bedel olmak üzere toplam 72.094.500.00 TL (Yetmişikimilyon doksandörtbinbeşyüz TürkLirası)Geçici teminat miktarı: Tahmin edilen bedelin % 3'ü olan 2.162.835,00-TL (İkimilyon yüzaltmışikibin sekizyüzotuzbeş Türk lirası).Geçici teminat Köse Belediyesinin Ziraat Bankası Köse Şubesinde bulunan TR08 0001 0013 1325 258002 5001 numaralı hesabına işin açık adı ve geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılacağı gibi 2886 sayılı Kanun'a uygun olarak bankaların süresiz teminat mektubu olarak ta verilebilir.İhaleye katılacak kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine göre hazırlanan teklifler 02.05.2025 Cuma günü, saat 13;00'a kadar, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 7 Köse / Gümüşhane adresinde Belediye Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilir.

İlan olunur.

