T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi: 18.04.2025 00:00
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDENESAS NUMARALARI:
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.14.04.2025
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE
MAHALLEMEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2025/90
|Ödemiş İlçesi,
Ocaklı
Mahallesi,
|27 Parsel
|Fatma Kırlı
Mehmet Refik Kırlı
Mustafa Kağan Kırlı
|2.
|2025/92
|Ödemiş İlçesi,
Ocaklı
mahallesi
|750 parsel
|Saim Gültepe
|3.
|2025/94
|Ödemişİlçesi,
Ocaklı Mahallesi
|132 parsel
|Görgen Süt Mamülleri Gıda İnşaat Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti.
|4.
|2025/96
|Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi
|517 parsel
|Tufan Ali Ozanoğlu
|5.
|2025/98
|Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi
|1050 parsel
|Nimet Kaçan
|6.
|2025/100
|Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi
|536 parsel
|İrfan Çimen, İsmail Çimen, Kevser Keleş, Ömriye Çimen, Reyhan Arıkan, Şükran Atlıhan, Yaşar Çimen
|7.
|2025/102
|Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi
|1062 parsel
|Tülay Sarı
|8.
|2025/104
|Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi
|170 parsel
|Abdullah Afyonlu, Abdullah Koçyiğit, Ali Koçyiğit, Alper Çağlar, Asiye Girgin
|9.
|2025/106
|Ödemiş İlçesi,
BayezitlerMahallesi
|411 parsel
|Adnan Berat Çulha
Sabriye Tosun,
Sebahat Yavaş
|10.
|2025/108
|Ödemiş İlçesi,
BayezitlerMahallesi
|70 parsel
|Süleyman Ekrem Özdemir
|11.
|2025/112
|Ödemiş İlçesi,
İlkkurşun Mahallesi
|260 parsel
|Cemile Özer
Melek Tekir
Osman Özer
|12.
|2025/114
|Ödemiş İlçesi,
İlkkurşun Mahallesi
|227 parsel
|Cemile Özer
Fatma Kolaşın
Fatma Özer
Hasan Özer
İbrahim Işık
İbrahim Özer
Melek Tekir
Mustafa Işık
Osman Özer
Zübeyde Özer
|13.
|2025/116
|Ödemiş İlçesi,
Üç EylülMahallesi
|756 ada
427 parsel
|Gökçe Yeşilsu,
Gülser Erkul
Hatice Üzüm,
İbrahim İnal,
Tolga İnal,
Yaşar İnal,
Zühre Sarıteke
|14.
|2025/118
|Ödemiş İlçesi,
Emmioğlu Mahallesi
|606 ada
108 parsel
|Beyhan Uzunoğlu,
Bilal Peynirci,
Cemil Özkalkan,
İsmail Peynirci,
Nafize Peynirci,
Nagihan Yener
|15.
|2025/120
|Ödemiş İlçesi,
EmmioğluMahallesi
|606 ada
145 parsel
|Berrin Sert,
Elif Dikmen,
Mehmet Karaca,
Mustafa Sert,
Nazife Sert,
Serap Seçen,
Tevhide Örek
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