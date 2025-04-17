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Giriş Tarihi: 18.04.2025 00:00

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NUMARALARI:
2025/90-92-94-96-98-100-102
2025/104-106-108-112-114-116
2025/118-120

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.14.04.2025

SIRA NO ESAS NO İLÇE
MAHALLEMEVKİ		 ADA - PARSEL MALİKLER
1. 2025/90 Ödemiş İlçesi,
Ocaklı
Mahallesi,		 27 Parsel Fatma Kırlı
Mehmet Refik Kırlı
Mustafa Kağan Kırlı
2. 2025/92 Ödemiş İlçesi,
Ocaklı
mahallesi		 750 parsel Saim Gültepe
3. 2025/94 Ödemişİlçesi,
Ocaklı Mahallesi		 132 parsel Görgen Süt Mamülleri Gıda İnşaat Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti.
4. 2025/96 Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi		 517 parsel Tufan Ali Ozanoğlu
5. 2025/98 Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi		 1050 parsel Nimet Kaçan
6. 2025/100 Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi		 536 parsel İrfan Çimen, İsmail Çimen, Kevser Keleş, Ömriye Çimen, Reyhan Arıkan, Şükran Atlıhan, Yaşar Çimen
7. 2025/102 Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi		 1062 parsel Tülay Sarı
8. 2025/104 Ödemiş ilçesi,
Küçükavulcuk Mahallesi		 170 parsel Abdullah Afyonlu, Abdullah Koçyiğit, Ali Koçyiğit, Alper Çağlar, Asiye Girgin
9. 2025/106 Ödemiş İlçesi,
BayezitlerMahallesi		 411 parsel Adnan Berat Çulha
Sabriye Tosun,
Sebahat Yavaş
10. 2025/108 Ödemiş İlçesi,
BayezitlerMahallesi		 70 parsel Süleyman Ekrem Özdemir
11. 2025/112 Ödemiş İlçesi,
İlkkurşun Mahallesi		 260 parsel Cemile Özer
Melek Tekir
Osman Özer
12. 2025/114 Ödemiş İlçesi,
İlkkurşun Mahallesi		 227 parsel Cemile Özer
Fatma Kolaşın
Fatma Özer
Hasan Özer
İbrahim Işık
İbrahim Özer
Melek Tekir
Mustafa Işık
Osman Özer
Zübeyde Özer
13. 2025/116 Ödemiş İlçesi,
Üç EylülMahallesi		 756 ada
427 parsel		 Gökçe Yeşilsu,
Gülser Erkul
Hatice Üzüm,
İbrahim İnal,
Tolga İnal,
Yaşar İnal,
Zühre Sarıteke
14. 2025/118 Ödemiş İlçesi,
Emmioğlu Mahallesi		 606 ada
108 parsel		 Beyhan Uzunoğlu,
Bilal Peynirci,
Cemil Özkalkan,
İsmail Peynirci,
Nafize Peynirci,
Nagihan Yener
15. 2025/120 Ödemiş İlçesi,
EmmioğluMahallesi		 606 ada
145 parsel		 Berrin Sert,
Elif Dikmen,
Mehmet Karaca,
Mustafa Sert,
Nazife Sert,
Serap Seçen,
Tevhide Örek

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207501

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T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
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