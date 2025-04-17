T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.14.04.2025

SIRA NO ESAS NO İLÇE

MAHALLEMEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER 1. 2025/90 Ödemiş İlçesi,

Ocaklı

Mahallesi, 27 Parsel Fatma Kırlı

Mehmet Refik Kırlı

Mustafa Kağan Kırlı 2. 2025/92 Ödemiş İlçesi,

Ocaklı

mahallesi 750 parsel Saim Gültepe 3. 2025/94 Ödemişİlçesi,

Ocaklı Mahallesi 132 parsel Görgen Süt Mamülleri Gıda İnşaat Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti. 4. 2025/96 Ödemiş ilçesi,

Küçükavulcuk Mahallesi 517 parsel Tufan Ali Ozanoğlu 5. 2025/98 Ödemiş ilçesi,

Küçükavulcuk Mahallesi 1050 parsel Nimet Kaçan

6. 2025/100 Ödemiş ilçesi,

Küçükavulcuk Mahallesi 536 parsel İrfan Çimen, İsmail Çimen, Kevser Keleş, Ömriye Çimen, Reyhan Arıkan, Şükran Atlıhan, Yaşar Çimen 7. 2025/102 Ödemiş ilçesi,

Küçükavulcuk Mahallesi 1062 parsel Tülay Sarı 8. 2025/104 Ödemiş ilçesi,

Küçükavulcuk Mahallesi 170 parsel Abdullah Afyonlu, Abdullah Koçyiğit, Ali Koçyiğit, Alper Çağlar, Asiye Girgin 9. 2025/106 Ödemiş İlçesi,

BayezitlerMahallesi 411 parsel Adnan Berat Çulha

Sabriye Tosun,

Sebahat Yavaş 10. 2025/108 Ödemiş İlçesi,

BayezitlerMahallesi 70 parsel Süleyman Ekrem Özdemir

11. 2025/112 Ödemiş İlçesi,

İlkkurşun Mahallesi 260 parsel Cemile Özer

Melek Tekir

Osman Özer

12. 2025/114 Ödemiş İlçesi,

İlkkurşun Mahallesi 227 parsel Cemile Özer

Fatma Kolaşın

Fatma Özer

Hasan Özer

İbrahim Işık

İbrahim Özer

Melek Tekir

Mustafa Işık

Osman Özer

Zübeyde Özer

13. 2025/116 Ödemiş İlçesi,

Üç EylülMahallesi 756 ada

427 parsel Gökçe Yeşilsu,

Gülser Erkul

Hatice Üzüm,

İbrahim İnal,

Tolga İnal,

Yaşar İnal,

Zühre Sarıteke

14. 2025/118 Ödemiş İlçesi,

Emmioğlu Mahallesi 606 ada

108 parsel Beyhan Uzunoğlu,

Bilal Peynirci,

Cemil Özkalkan,

İsmail Peynirci,

Nafize Peynirci,

Nagihan Yener

15. 2025/120 Ödemiş İlçesi,

EmmioğluMahallesi 606 ada

145 parsel Berrin Sert,

Elif Dikmen,

Mehmet Karaca,

Mustafa Sert,

Nazife Sert,

Serap Seçen,

Tevhide Örek

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