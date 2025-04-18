T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/478 Esas

Mahkememizde açılan davada Bitlis ili, Merkez ilçesi, Kokarsu köyü, 55 Cilt, 13 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Türkan'dan olma, 30/08/1979 doğumlu, 13660772170 T.C. kimlik numaralı ZEMİRHAN ALAYUMAT hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur.

13660772170 T.C. kimlik numaralı ZEMİRHAN ALAYUMAT'un hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 09/10/2024

Gaipliği İstenilen: ZEMİRHAN ALAYUMAT - 13660772170

İsmetpaşa Mah. 114. Sokak D:3Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

BİTLİS ili, MERKEZ ilçesi, KOKARSU KÖYÜ mah/köy, 55 Cilt, 13 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve TÜRKAN oğlu/kızı, 30/08/1979 dogumlu,

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