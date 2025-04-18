T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2021/104 Esas



DAVALILAR: 1-AHMET AKAR

2-AHMET BEYAZ

3-AHMET ÇELİK

4-ALPARSLAN EMRE TÜRKER

5-MURAT DELİGÖZ

6-MURAT DEMİR

7-SALİH SARIGÜL

8-CEMİL ÖZDEMİR

Dosya davacısı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından dosyada davalı Ahmet Beyaz , Ahmet Akar Ahmet Çelik , Alparslan Emre Türker, Murat Deligöz, Murat Demir, Salih Sarıgül, Cemil Özdemir aleyhine davacı müflis bankanın uğramış olduğu zararın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talebi ile dava açmıştır.

Davalıların adreslerine yapılan tebligatlar bilaikmal dönmüş olup yapılan tüm adres araştırmalara rağmen ise tebligata elverişli başkaca bir adres bulunamadığından ve gönderilen tebligatlar iade geldiğinden bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanununun m.29 ve devamı hükümleri gereği adı geçen davalılara ilanen tebliğ olunmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi kurulunun 11/03/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; "Müflis Banka tarafından Norveç'de yerleşik Nermin Pakır'a okul binası satın alınması maksadiyle kullandırılan 2.500.000 Avrokredinin vadesi geldiği halde alacağın tahsili için teminatların paraya çevrilmesi yoluna gidilmediği, teverruk kredisi adı ile iki kez vade temdidi yoluna gidildiği, vade temditlerinden dolayı kredi riskinin artışı sonucu zarara dönüşen 1.144.605,69 Avro ve 11.657,87 TL lık tutarındaki kısmından davalılardan Ahmet Beyaz, Ahmet Akar, Murat Demir, Murat Deligöz, Emre Türker'in müteselsilen sorumlu bulundukları" yönünde tespit ve kanaatlerini açıklamışlardır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.17/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02208642