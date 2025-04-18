T.C. YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/512 Esas

DAVALI : 1- KONSTANTİN LEONİDAS PAVLOV

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ise de tebligat yapılamamıştır. yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122, 126, 129 ve 140/5. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçenizi ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız hususları ve ayrıca 16/09/2025 günü, saat:09,30 'da Yalova 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız,

Duruşma günü ile birlikte dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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