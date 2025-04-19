T.C.

BALIKESİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞI

Sayı : 2025/82 Esas İLAN

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan tensip ara kararı gereğince;

Mahkememiz 20/03/2025 tarihli 2. Nolu duruşma ara kararı ile; davalı idare tarafından resmen yönetilen İsmail Hakkı SEMETGİL isimli kişinin açık kimlik bilgisinin ve adresinin bildirilmesi için TMK'nın 33/2 maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verilmiştir.

"Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Subay Mahallesi'nde bulunan 3177 ada 21 parsel sayılı taşınmazda ipotek alacaklısı olan İsmail Hakkı Semetgil'in açık kimlik bilgilerinin, açık adresinin bildirilmesi için ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 Ay içerisinde Mahkememize başvuru yapılması gerektiği, aksi halde "İsmail Hakkı SEMETGİL" isimli kişinin gaipliğine ve davacı idare tarafından "İsmail Hakkı SEMETGİL" isimli kişi adına yatırılan ipoteğin fekki bedelinin tüm nemasıyla birlikte Hazineye irat olarak kaydına karar verileceği hususu ilgilere tebliğ yerine geçmek üzere 4721 sayılı TMK'nın 33/2 ve 588. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02209053