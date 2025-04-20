T.C.

HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2022/1017-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 18.07.2024 tarih, 2022/1017 esas ve 2024/304 karar sayılı ilamı ile sanık Marıam SAABIK hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda müşteki Pınar Toker'e karşı kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanığın 5 Yıl Süre ile Denetime Tabi Tutulmasına karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle veya bulunduğu ildeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne verebileceği bir dilekçe suretiyle itiraz edilebileceği, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, Yasal yedi günlük süre içerisinde itiraz edilmesi halinde duruşma açılmasına, tarafların duruşmaya daveti ile usule uygun davete rağmen duruşmaya gelmemeleri halinde yokluklarında karar verileceği, CMK 252/3 uyarınca, itirazın sanık dışındakiler tarafından yapılması halinde CMK 251/3 gereğince sanık hakkında uygulanan 1/4 indirim hakkının korunacağının, sanığın itirazı sonucunda duruşma açılması halinde ise sanığın 1/4 oranında indirim hakkını kaybedeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02208288