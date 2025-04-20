T.C. SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO :2024/123 KARAR NO:2024/650

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli ilamı ile 5271 sayılı Kanun'un 223. maddesi gereğince kamu davasının durmasına karar verilen Reza ve Somaye kızı, 1999 doğumlu, FATEMAH ARAB tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü itiraz başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle Samsun Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 17.04.2025

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