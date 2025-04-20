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T.C.

SAVAŞTEPE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/82

DAVACI: AYŞE TARGUT

DAVALILAR: MURAT ÇETİN vd.

Davacı Ayşe TARGUT tarafından aleyhiniz ile birlikte diğer davalılar adına açılan; Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 890 ada 25 parsel (eski Hürriyet Mahallesi, 117 ada 30 parsel) sayılı taşınmaz ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında, Mahkememizce davalılardan Murat ÇETİN'e dava dilekçesinde belirtilen adresine, mernis adresine ve yurt dışındaki adresine davetiye çıkarılmış olup; tebligatların yapılamadığı, anlaşılmıştır.

Mahkememizce 25/12/2024 tarihinde keşif yapıldığı, bilirkişi heyetinin 17/02/2025 tarihinde raporunu dosyaya sunduğu anlaşılmıştır. Rapor içeriğinde; "Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 890 ada 25 parsel (eski Hürriyet Mahallesi, 117 ada 30 parsel) sayılı taşınmazın, nitelikleri, yüzölçümleri, keşif mahallindeki durum ve özellikleri, tapu kayıt bilgileri, hisse oranları ve hissedar sayısı göz önünde bulundurulduğunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre; taraflar arasındaki ortaklığın aynen ve ifrazen taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yolu ile giderilebileceği şeklinde olduğu anlaşılmıştır." Duruşmanın 22/05/2025 günü saat 09:30'a bırakılmasına karar verildiğinden, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmanız, bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02209537