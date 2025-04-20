T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/100 Esas 08.04.2025

DAVALI MAHSUN AY -52411044562AGİT ve ZÜLEYHA oğlu/kızı, 01/01/1992 doğumlu, Siirt Merkez Yazlıca nüfusuna kayıtlı,

DAVALI MAHSUN AY -52411044562AGİT ve ZÜLEYHA oğlu/kızı, 01/01/1992 doğumlu, Siirt Merkez Yazlıca nüfusuna kayıtlı,

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma ( Bedel Tescili Ve Tescil) davası nedeniyle;

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan davalı Mahsun AY'ın adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tespit edilen adreslere de tebliğ mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup Mahkememiz dosyası karara çıkmış olmakla;

DAVANIN KABULÜNE,

Siirt İli, Merkez İlçesi, Yazlıca Köyü, 137 ada 4 parselde (eski 475 parsel) kayıtlı taşınmazın davalıların hisselerine düşen kamulaştırma bedelinin;

-Mahkememiz 17/09/2020 tarih 2018/942 Esas ve 2020/576 Karar sayılı kararını istinaf eden davalı Abdurrahman AY'ın hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 6.912,50-TL olduğunun TESPİTİNE,

-Mahkememiz 17/09/2020 tarih 2018/942 Esas ve 2020/576 Karar sayılı kararını istinaf etmeyen davalılar Hayrettin Ay'ın hissesine düşen (6.570,377 TL), Mehmet Emin Ay'ın hissesine düşen (6.570,377 TL), Nazım Ay'ın hissesine düşen (6.570,377 TL), Şefik Ay'ın hissesine düşen (6.570,377 TL), Selahattin Ay'ın hissesine düşen (6.570,377 TL), Veysel Ay'ın hissesine düşen (1.231,94 TL), Hüseyin Ay'ın hissesine düşen (1.231,94 TL), Nurcan Ay'ın hissesine düşen (1.231,94 TL), Hasan Ay'ın hissesine düşen (1.231,94 TL), Hayriye Ay'ın hissesine düşen (1.642,59 TL) olduğunun (toplam) 39.422,235-TL TESPİTİNE,

Siirt İli, Merkez İlçesi, Yazlıca Köyü, 137 ada 4 parselde (eski 475 Parselde ) kayıtlı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ İLE, davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına TAPUYA TESCİLİNE ve baraj göl sahası içinde kalması nedeniyle 3402 sayılı Kanunla 16/C maddesi uyarınca tapudan TERKİNİNE,kamulaştırma bedelinin davalılara ödenmesine, İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, işbu ilanın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebliği ile ilan olunur.

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