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YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2019/71 Esas KARAR NO : 2024/167

Davacılar Ayşe Özer, Feride Uçar v.s tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında Mahkememizden verilen 23/05/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı Esas-Kararı ile;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın REDDİNE,

2-Davacılar tarafından yatırılan peşin ve tamamlama harcından 427,60 TL maktu karar ve ilam harcının mahsubu ile bakiye fazla alınan peşin harcın talep halinde davacıya iadesine,

3-Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Karardan sonra yapılacak yargılama giderlerinin davacılar gider avansından karşılanmasına, arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,

5-Bir kısım davalılardan Atakan Yarankol, Birol Ertem, Ülkü Gediz, Suat Arslan, Türkan Kuruçay, Esin Süphan Gündoğan, Esra Süreyya Artar, Mine Artar, Kadir Uğur Artar, Sevgül Kuruçay, Fikriye Sevda Guruplar, Ahmet Dağcı, Öznur Yayın, Azize Geyik, Türkan Zaloğlu, İlhan Kerelti, Fehime Durmaz, Burhan Aktaş, Hediye Baytekin, Ayşan Ayşe Erdem, Fehime Çiçek, Burhan Kassap, Mahver Karataş, Sabri Karataş, Ğazeli Kayakoparan, Ahmet Özen Mirasçıları (Tülay Özen, Seda Özen, Sena Özen ve Nida Özen) kendilerini birer vekil ile temsil ettirdiğinden hisseleri adına kayıtlı bağımsız bölümlerin toplam değeri (8.150.000,00TL) üzerinden yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarı hesaplanan 385.500,00 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsiline, adı geçen davalılara hisseleri oranında verilmesine, Dair kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 Hafta içerisinde İstinaf yolu ile Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu açık olmak üzere hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karar tebligat yapılamayan davalılardan(ANWAR ABDULAZİZ AL NAMEH)- (RİHADKAZEM ALLA-WARDİ ALLA-WARDI)- (MUAYAD ABDULJABBAR RASHEEDRASHEED) - YASMİN LEHMANN PETER- ÇETİN DAŞKIN- CENGİZ DAŞKIN- TEKİN DAŞKIN'a Gerekçeli Karar ve davacılar vekilinin 12/09/2024 tarihli İstinaf Başvuru dilekçesi yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.15/04/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02209284