T.C.

AYVALIK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/56 Esas İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mevkii: Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Yeniköy Mahallesi,113 ada, 10 parsel,

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ADİLE BALCIOĞLU, AYŞE ÖZCAN, KERİME BALCIOĞLU, MÜNEVVER SEZGİN, MÜYESSER ÖZCAN, NERMİN YAZICIOĞLU, ŞENOL BALCIOĞLU, ŞERMİN KIRCA, ŞEVKET BALCIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırmaya yapan idarenin adı: Türkiye Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kamulaştırma Kanununun 4650 Sayılı Yasa ile Değişik 10. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıltığı tarihten itibaren 30 gün İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Açılacak işbu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği ve adresinin Ankara olduğu,

Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. ile Değişik 31/b maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek bedelin Ayvalık Vakıfbank Şubesine hak sahibi adlarına yatırılacağı,

Kamulaştırmaya konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğinin kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

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