ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI SOSYAL VE DİNLENME TESİSİ(26 ADET DÜKKAN) YAPIM İŞİ

Ankara İli Elmadağ İlçesi Bahçelievler Mahallesi ve imarın 210406 Ada 1 Parselinde yapılacak olan Kat Karşılığı Sosyal ve Dinlenme Tesisi (26 Adet Dükkan) Yapım İşi ile ilgili olarak Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait 5768,70 m2 toplam inşaat alanı ve yukarıda işin adı, imar ve inşaat durumu belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. Bu işin Muhammen bedeli 134.325.458,45 TL (Yüzotuzdörtmilyonüçyüzyirmibeşbindörtyüzellisekiztürklirasıkırkbeşkuruş)dır.

İhale 15/05/2025 perşembe günü saat 14:00'de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantısı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi'ne ödenecek 5.000,00 TL' (Beşbintürklirası) lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir. İsteklilerin "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine "ihale şartnamesine ek özel şartnameye "Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine ve 2'nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 08/05/2025 Perşembe günü saat 16:30'a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi). Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,(2025 yılı vizeli olacaktır) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve noter tasdikli imza sirküleri olacaktır. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık sözleşmesi verilir.) 2020-2025 (5 yıl) yıllarına ait (2020'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge, Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, Yapı araçları taahhütnamesini, Teknik personel taahhütnamesini, Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, İş yeri görme belgesini, Dosya alındı belgesinin aslı, İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler, İsteklilerin, son 15 yıl içerinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, tahmin edilen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin(Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi(B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler' e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/ diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu diplomaları Varsa Kalite ve standarda ilişkin belgeler.

Geçici teminat tutarı 4.029.763,75TL (Dörtmilyonyirmidokuzbinyediyüzaltmışüçtürklirasıyetmişbeşkuruş)dır.Teminat mektubu verilmesi durumunda Belediyemiz adına süresiz verilecektir.

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

6-İhaleye katılmaya yeterli olanlar, 13/05/2025 tarihi Salı günü 16:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden pay puan cetvelini alarak tekliflerini en geç 15/05/2025 Perşembe günü saat 14:00'a kadar Elmadağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02210406